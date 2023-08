Filho de Zé Vaqueiro, Threads e Titan: as notícias mais lidas de julho

Notícias sobre o Threads, a nova rede social do Instagram, e animação 3D de como o Titan teria implodido foram algumas das mais acessadas do mês de julho

O mês de julho foi marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo. O POVO fez um levantamento das matérias que mais geraram interesse no público no mês. Confira

Trissomia do cromossomo 13: entenda malformação do filho de Zé Vaqueiro

O cantor Zé Vaqueiro, conhecido pelo gênero piseiro, anunciou nas redes sociais a internação de seu filho caçula na unidade de terapia intensiva (UTI). Após o nascimento, a criança foi diagnosticada com uma malformação congênita em consequência da trissomia do cromossomo 13.

A condição é indicada como uma doença genética rara que impacta no desenvolvimento do bebê no útero. Em vez de 46 cromossomos (23 pares), o indivíduo nasce com 47 unidades genéticas, incluindo três cromossomos, não dois, no 13º par.

Submarino Titan: animação 3D exibe detalhes de como implodiu

Em vídeo publicado no canal AiTelly, uma animação em 3D exibe detalhes sobre como o submersível Titan, da empresa Ocean Gate, implodiu durante expedição aos destroços do RMS Titanic, em junho deste ano.

Os especialistas indicam que o problema do submersível era a construção em fibra de carbono, componente que pode “trincar e quebrar repentinamente”.

O vídeo panorâmico cria, também, o interior do submarino, indicando que “este é provavelmente um dos submersíveis mais básicos de mergulho profundo que você já viu”.

Psiquiatra conta como se descobriu autista aos 42 anos

O psiquiatra paulistano Alexandre Valverde recebeu o diagnóstico de autismo aos 42 anos, após contato mais próximo com pacientes com esta condição.

Em entrevista concedida ao site Metrópoles, Alexandre afirma que nunca pensou que seria autista e que o diagnóstico foi uma libertação em sua vida.

Alguns fatores foram primordiais para a descoberta do autismo aos 42 anos. Segundo ele, de início, o isolamento imposto pela pandemia de Covid-19 tornou-se um momento prazeroso.

Outro fator decisivo foi a descoberta de estar em um relacionamento tóxico. Por último, o contato com seus pacientes autistas o ajudou a se compreender.



Gal Costa: cantora estava com câncer e morreu de infarto

Conforme a certidão de óbito, a cantora baiana Gal Costa morreu em decorrência de um "infarto agudo do miocárdio".

A artista, que faleceu em novembro do ano passado, também tinha uma "neoplasia maligna de cabeça e pescoço", portanto, um câncer de cabeça e pescoço.

Após protestos feitos por fãs, o túmulo de Gal Costa ganhou uma placa de identificação com o nome da cantora.

A artista foi sepultada em um jazigo da família da viúva, Wilma Petrillo, localizado na região central de São Paulo.



Fortal: Luiz Caldas canta para avenida vazia e internautas criticam

Considerado o pai do axé music, Luiz Caldas foi uma das atrações da estreia do Fortal 2023 na noite de quinta-feira, 20.

O momento chamou atenção nas redes sociais após circulação de vídeo que mostra apresentação do trio elétrico do artista sem público no Corredor da Folia e nos camarotes.

O intérprete de sucessos como “Haja Amor” e “Fricote” foi anunciado como um dos comandantes dos trios independentes e se apresentou logo após a abertura dos portões, por volta das 19h30min.

"O Fortal ao invés de colocar os trios independentes por último para reunir a galera de todos os blocos, resolveu colocar no início. O resultado é Luiz Caldas cantando para ninguém. Qual é a lógica?", questionou um internauta.

Threads, do Instagram: o que é o novo Twitter e como funciona

A Meta, dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, anunciou o lançamento do Threads, uma nova rede social que pode desbancar o rival: o Twitter.

O Threads é um aplicativo de texto baseado na conversação, explicação que se encaixa de maneira exata no Twitter. Diante disso, o lançamento da Meta é amplamente visto como uma alternativa à rede social de Musk.

Gêmeas siamesas cearenses: vidas separadas nas redes sociais



As gêmeas fortalezenses Ruth e Ruthiellen Pereira de Lima, de 21 anos, nasceram siamesas: eram ligadas pelo abdome.

Elas dividiam aparelhos urinário, reprodutor e digestivo até 1 ano e três meses, quando ocorreu a cirurgia de separação. Hoje, compartilham nas redes sociais suas vidas separadas.

“Eu falo de tudo muito abertamente e não tenho vergonha da minha deficiência. Eu sofro bullyingdesde que nasci e ignoro, porque senão eu não vivo”, afirmou Ruthiellen ao portal Uol.



A trajetória tortuosa de Ruthiellen e Ruth Pereira de Lima não deixam esmorecer o sorriso no rosto das das gêmeas siamesas cearenses.