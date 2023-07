Uma comunidade com 100 casas feitas em impressoras 3D foi inaugurada no Texas, nos Estados Unidos. A primeira residência modelo foi apresentada nessa sexta-feira, 28.

A empreitada foi intitulada como “A coleção Genesis”. Com oitos tipos de planta baixa disponíveis, os modelos variam entre 150 a 200 m², três a quatro quartos, dois a três banheiros e todas contam com painéis de energia solar.

LEIA TAMBÉM| Conheça o cheesecake feito com ajuda de impressora 3D e lasers; veja vídeo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bairro com casas feitas em impressora 3D é inaugurado no Texas Crédito: Divulgação/ICON

Os valores dos imóveis variam entre US$ 475 mil e US$ 590 mil, o equivalente a R$ 1,9 milhões e R$ 2,8 milhões.

Leia Mais Nasa cria habitat com impressora 3D para simular vida em Marte

Conheça o cheesecake feito com ajuda de impressora 3D e lasers; veja vídeo

Tucano com dificuldade para comer recebe prótese no bico feita por impressora 3D

Estrutura da casa feita em impressora 3D

A estrutura é feita de Lavracrete, um concreto de alta resistência que é impresso por uma máquina de impressão 3D projetada para a construção de residências.

Bairro com casas feitas em impressora 3D é inaugurado no Texas Crédito: Divulgação/ICON

Segundo a empresa responsável pelo projeto, as casas impressas em 3D são entregues com extrema precisão, projetadas para suportar climas extremos e construídas de forma sustentável.

Bairro com casas em impressora 3D fica no Texas

O novo bairro está localizado em Georgetown, ao norte de Austin, a capital do Texas. O projeto é desenvolvido pela ICON, empresa pioneira em tecnologias para construções com impressões 3D, em parceria com a Lennar, uma construtora residencial.

Bairro com casas feitas em impressora 3D é inaugurado no Texas Crédito: Divulgação/ICON

A ICON também possui projetos de habitação sem fins lucrativos. A empresa já entregou diversas residências para pessoas sem-teto nos Estados Unidos.