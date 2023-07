São Benedito registra 13,6 ºC, menor temperatura do ano no Ceará; veja previsão do tempo

O município de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, registrou, na madrugada desta sexta-feira, 21, a menor temperatura do ano no Ceará, atingindo 13,6 ºC.

Anteriormente, a menor temperatura havia sido registrada na última semana, dia 14 de julho, no município de Aiuaba, que chegou a 14,2 ºC. Porém, nesta sexta, São Benedito registrou valor ainda menor, em uma madrugada de fortes ventos.

A madrugada de baixas temperaturas também foi observada em Fortaleza. A Capital atingiu menor valor registrado no ano, com 21,1 ºC. Ainda nesta sexta, a cidade também atingiu o valor de 21,6 ºC, repetindo a temperatura da última mínima, registrada em março deste ano.

De acordo com o meteorologista Vinícius Oliveira, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão é de que essa tendência siga durante todo o final de semana, principalmente em regiões de serra.

“Em relação a ventos, a gente nota um aumento gradual na velocidade, principalmente acompanhados de rajadas de vento. Essa tendência segue até domingo, na faixa litorânea e em ambientes mais altos, como Serra da Ibiapaba e Maciço de Baturité”, explicou.



Nesta sexta-feira e sábado, a previsão é de céu variando de sem a poucas nuvens. No domingo, é esperado um aumento gradual da nebulosidade, com baixa possibilidade de chuva isolada, passageira e de fraca intensidade no Litoral de Fortaleza, principalmente durante a madrugada e com possibilidade de retornar no período da noite.

Segundo a Funceme, o deslocamento e a influência de uma massa de ar menos aquecida, oriunda do Oceano Atlântico Tropical, no estado, combinados a poucas nuvens contribuiu para a queda da temperatura em algumas localidades.