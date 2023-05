Estudantes batem recorde de lançamento de foguetes no Ceará em competição

Disputa foi organizada pela Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará (UFC). Projétil foi feito com garrafas PET

Os alunos do 8º ano do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará (CMCB) realizaram uma façanha: fizeram com que um foguete construído com garrafas PET voasse 274 metros de alcance horizontal. O recorde estadual de lançamento foi batido durante a 4ª Jornada de Cearense de Foguetes, no último sábado, 20 de maio – a marca anterior era de 187 metros.



A competição que os estudantes fizeram parte é organizada pela Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará (UFC) desde 2018. Os parâmetros da disputa seguem aqueles estabelecidos pela Jornada Brasileira de Foguetes, promovida na esteira da realização da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica em 2009.



O novo recorde determinado pelos estudantes do CMCB está inserido na modalidade nível 3, aberta aos que estão nos anos finais do ensino fundamental. A marca também superou os 268 metros obtidos por equipes do nível 4 — nessa categoria, apenas alunos do ensino médio podem concorrer.



Ao O POVO, Romário Fernandes, professor de Astronomia e orientador da equipe Astro RQ 1, responsável por quebrar o recorde, afirma que o resultado obtido pelos jovens foi fruto de muitos meses de preparação.

“Foi um trabalho iniciado ainda no ano passado. Os alunos, realmente, tiveram um desempenho excepcional nos lançamentos feitos durante a nossa disciplina. A distância alcançada na competição beira o recorde brasileiro”, apontou.



Fernandes, que também é oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), destaca o papel desempenhado pelas famílias dos estudantes durante o dia a dia na escola.

“É um trabalho que envolve muitos. Os pais são integrantes das equipes, principalmente aqueles que são bastante dedicados. Essa relação precisa existir para que os alunos tenham sucesso”, afirma.



A confecção do foguete com garrafas PET é uma atividade da disciplina curricular de Astronomia do CMCB desde 2017. Quando estreou na Mostra Brasileira de Foguetes em 2018, o colégio obteve 13 medalhas de bronze — até 2022, foram 54 condecorações.



“Muitos estudantes se dedicam muito para o projeto, que alcança diferentes dimensões. Por ele ser prático, de manufatura, é comum que alunos com dificuldades escolares encontrem motivação para se dedicarem. Muitos se empolgam com o trabalho”, concluiu o docente.