Yorkshire terrier: tudo o que você precisa saber sobre essa raça

O yorkshire terrier, também conhecido como yorkie, é um cachorro pequeno, mas cheio de personalidade. Esses cães são facilmente reconhecidos por suas características físicas diferentes. A pelagem é geralmente azul e castanha, com uma divisão clara no centro do dorso, onde o azul cobre a parte superior e o castanho fica na parte inferior do corpo. Além disso, é um cão que não costuma soltar muito pelo.

A altura média de um yorkshire adulto varia de 20 a 23 centímetros, e seu peso geralmente fica entre 2 e 3 quilogramas. A cabeça é pequena, com um focinho médio e mandíbulas fortes. Seus olhos são médios, escuros e expressivos, transmitindo uma aparência alerta e inteligente. As orelhas também são pequenas, em formato de “V” e eretas.

Personalidade do yorkshire

Os yorkshire terriers são conhecidos por sua personalidade vibrante. Eles são cães afetuosos, leais e cheios de energia. Apesar do tamanho pequeno, eles têm uma atitude corajosa e confiante, muitas vezes não percebendo que são menores do que outros cães ao seu redor. Também são animados e adoram brincar, mas são excelentes companheiros de colo, desfrutando de momentos de aconchego com seus tutores.

Temperamento ativo

Outra característica marcante do yorkshire é sua natureza alerta e vigilante. Ele tem um instinto natural de latir para estranhos ou qualquer coisa que considere uma ameaça. Essa qualidade o torna um bom cão de alarme, pois está pronto para alertar seus tutores sobre qualquer coisa incomum ao seu redor.

Apesar de seu temperamento ativo, os yorkies também podem ser teimosos em certas ocasiões. Eles são inteligentes e independentes, o que pode tornar o treinamento um pouco desafiador. No entanto, com paciência, consistência e técnicas de treinamento positivas, podem se tornar cachorros obedientes e bem-comportados.

Higiene e cuidado com a pelagem

Os yorkshire terriers têm uma pelagem longa e sedosa que requer cuidados regulares. Por isso, é indicado escová-los diariamente para evitar emaranhados e remover detritos. Além disso, é importante agendar para eles banhos periódicos, utilizando produtos adequados para cães. Ademais, o tutor deve verificar regularmente as orelhas, olhos e dentes do cachorro e realizar a limpeza necessária.