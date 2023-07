Aeroporto de Florianópolis é fechado após avião derrapar na pista

Uma aeronave derrapou na pista do Aeroporto de Florianópolis, na manhã desta quarta-feira, 12, e o local foi fechado para pousos e decolagens após o acidente.

Imagens de câmera de monitoramento mostram o momento em que o avião, da empresa Latam, escorrega ao pousar e para com o "bico" da aeronave no canteiro, indo além dos limites da pista.

Outro registro mostra que as rodas do avião afundaram em um trecho da pista e chegaram a danificar o local.

De acordo com informações do G1, a aeronave saiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino à capital catarinense. Ninguém ficou ferido no acidente, porém passageiros relataram susto no momento da derrapagem.

Devido à ocorrência, o Aeroporto de Florianópolis está fechado para pousos e decolagens. Ainda segundo o G1, a concessionária do aeroporto afirmou em nota que trabalha para a liberação da pista.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, nessa terça-feira, 11, à população da Região Sul do Brasil para a formação de um ciclone extratropical. As regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e centro-sul do Paraná estão sendo atingidas por chuvas e ventos, que deverão intensificar nas próximas horas.