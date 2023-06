10 cachorros de famosos que fazem sucessos nas redes sociais

Gisele Pinscher Sonza é uma cachorrinha da raça pinscher da cantora Luísa Sonza. O perfil oficial da pet no Instagram tem mais de 183 mil seguidores! Além disso, ela acompanha Luísa em diversos trabalhos.

Bruna Marquezine é tutora das cadelas Amora, uma fofa golden retriever, e Amêndoa, uma linda vira-lata adotada durante uma viagem da atriz para Nova York.

Pet da Anitta possui 229 mil seguidores no Instagram (Imagem: Reprodução Digital | Instagram @pliniotheboss)

4. Plínio

Anitta tem um cachorro da raça galgo italiano. Inclusive, o animal tem um perfil oficial no Instagram com 229 mil seguidores e aparece no videoclipe da música “Sin Miedo” da cantora.

5. Nugget

Katy Perry tem um cachorro chamado Nugget, que é um micro-poodle. O cãozinho já fez várias aparições nas redes sociais da artista. Além disso, ele aparece no videoclipe da música “Small Talk”.

6. Amora, Pandora e Regina

O comediante Whindersson Nunes é tutor das cadelas Amora, uma lulu da pomerânia, Pandora, uma dogue alemã, e Regina, uma vira-lata. Elas costumam aparecer em fotos e vídeos do artista nas redes sociais.