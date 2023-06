Carmim de Cochonilha: conheça o corante ‘de morango’ feito a partir de insetos

Já pensou em comer alimentos coloridos a partir de insetos? O popular corante Carmim de Cochonilha, comum entre produtos industrializados sabor morango, tem origem animal e é proveniente de um pequeno parasita.

Biscoitos recheados, gelatinas, bombons, embutidos, picolés e até presuntos são exemplos de produtos alimentares que costumam ter na composição o corante Carmim. Seu uso colore artificialmente de vermelho, laranja e roxo os alimentos.

LEIA TAMBÉM: Ceará: corante extraído da pitaia é alternativa sustentável para produtos do mercado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Origem do corante Carmim de Cochonilha

Em entrevista ao O POVO, a nutricionista vegana Sara Ortins afirma que o corante Carmim de Cochonilha surgiu na América Central antes do século XV e era utilizado pelos povos astecas e maias.

O produto é produzido a partir de animais popularmente conhecidos como “cochonilha”, um grupo de insetos hemípteros pertencentes ao filo Arthropoda, classe Insecta e a ordem Hemiptera. Sua alimentação se dá parasitando a seiva de cactos.

Para fazer o corante, esses insetos são retirados da natureza, ressecados em laboratório, esmagados, misturados em soluções químicas e filtrados posteriormente até que chegue no resultado de corante.

LEIA TAMBÉM | Água de cachoeira é tingida de azul para chá revelação; veja víde

Carmim de Cochonilha é considerado um corante natural?

“Pelo conceito de natural, ou seja, origem a partir de animais, fungos, ou vegetal, o corante Carmim de Cochonilha é sim um produto natural”, afirma Sara Ortins.

A nutricionista, no entanto, adverte que o fato do corante carmim ser potencialmente tóxico pode contrapor a ideia de “natural”. “Existem estudos em que apontam sensibilidade no produto. A cochonilha pode provocar alergias alimentares provocadas pelo corante e, em alguns casos, até causar choque anafilático”, conta.

“Existem relatos de crianças que desenvolveram alergia alimentar por esse corante, apesar de ser considerado um corante natural”, destaca Sara.

LEIA TAMBÉM | Inseto barbeiro apareceu em dois pontos de Fortaleza neste ano

O corante carmim é feito a partir do inseto cochonilha Crédito: AdobeStock

Carmim de Cochonilha para os veganos e vegetarianos

Por ser um corante produzido a partir da morte de insetos, não é um produto apto ao consumo de veganos e vegetarianos. “É consequentemente feito por meio do sofrimento animal”, ressalta a nutricionista.

“Pessoas vegetarianas e veganas não compactuam com essa forma de produção. Eles boicotam esse tipo de alimento por conta do sofrimento desnecessário que o envolve”, explica Sara Ortins.

LEIA TAMBÉM | Culinária: três receitas de petiscos veganos de dar água na boca



Substituições para o Carmim de Cochonilha

Além do Carmim de Cochonilha, outros produtos podem desempenhar o papel de corante das cores vermelho, alaranjado e arroxeado.

“De origem vegetal, temos os carotenóides e a betalaína, produto da extração da beterraba”, afirma a nutricionista.

Matérias relacionadas: