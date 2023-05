3 receitas de petiscos veganos de dar água na boca

Os petiscos se tornaram clássicos em festas e reuniões com família e amigos. Excelentes para serem servidos com um molho ou com uma bebida, são fáceis de preparar e não precisam levar ingredientes de origem animal. Por isso, separamos 3 receitas de petiscos veganos deliciosos para você preparar e aproveitar em casa. Confira!

Bolinho de legumes

Ingredientes

5 batatas médias descascadas e picadas

1 berinjela média descascada e picada

1 abóbora japonesa descascada e picada

2 dentes de alho amassados

1 colher de chá de coentro em pó

4 colheres de sopa de farinha de trigo

4 colheres de sopa de farinha de aveia

Cebolinha, sal e azeite a gosto

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma forma, coloque o azeite, o sal e os legumes e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Após, transfira os legumes para o liquidificador, adicione o alho, a cebolinha e o coentro e bata até triturar bem. Acrescente a farinha de trigo e de aveia e bata por mais 2 minutos. Em seguida, molde os bolinhos, passe na farinha de rosca e reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, frite os bolinhos com a ajuda de uma escumadeira e coloque-os sobre um recipiente com papel-toalha para absorver o excesso de óleo. Repita o processo com todos os bolinhos, espere esfriar e sirva em seguida.

Grão-de-bico crocante

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico

3 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1 pitada de gengibre em pó

1 pitada de noz-moscada

1 pitada de páprica defumada

Orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra o grão-de-bico, transfira para uma panela de pressão, adicione a água e leve ao fogo médio para cozinhar até pegar pressão. Depois, aguarde a pressão da panela sair e despeje o grão-de-bico em uma assadeira. Reserve. Em um recipiente, coloque os demais ingredientes, exceto o orégano, e misture bem. Despeje a mistura sobre o grão-de-bico, polvilhe com o orégano e leve ao forno preaquecido a 200°C por 40 minutos. Sirva em seguida.