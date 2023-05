5 filmes para comemorar o Dia do Orgulho Nerd

O Dia do Orgulho Nerd, celebrado anualmente em 25 de maio, é muito especial para os amantes da cultura geek ao redor do mundo. A data é uma homenagem a Star Wars, uma das sagas mais populares da cultura nerd. A escolha tem origem em um evento chamado “Glória de Star Wars” (Glory of Star Wars), realizado pela primeira vez em 25 de maio de 1977, nos Estados Unidos.

Nesse dia, os fãs de filmes, quadrinhos, jogos e outras formas de entretenimento voltadas para esse universo têm a oportunidade de celebrar suas paixões e compartilhar seu entusiasmo. E, para comemorar essa data tão significativa, nada melhor que aproveitar uma boa maratona de filmes.

Pensando nisso, confira a seguir 5 filmes – além de Star Wars – para comemorar o dia do Orgulho Nerd!

Filme ‘De Volta para o Futuro’ aproxima gerações através da história célebre no mundo da ficção (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Dirigido por Robert Zemeckis, este clássico de ficção científica, lançado em 1985, tem Michael J. Fox como protagonista, interpretando Marty McFly. Através de uma máquina do tempo construída pelo Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd), Marty acidentalmente viaja para o passado e precisa garantir que seus pais se apaixonem para que ele possa existir no futuro. Com uma mistura perfeita de humor, aventura e viagens no tempo, “De Volta para o Futuro” se tornou um dos filmes mais amados pelos nerds de todas as gerações.

Onde assistir: Now, Amazon Prime Video, Star+, Telecine e Apple TV+.

2. Vingadores: Ultimato

Lançado em 2019, “Vingadores: Ultimato” custou $356 milhões de dólares (Imagem: Reprodução Instagram | @marvel) Para os amantes da Marvel, este épico filme de super-heróis conclui a saga dos Vingadores. Com um elenco estelar que inclui Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson e muitos outros, o longa, dirigido por Joe Russo e Anthony Russo, mesmos diretores de ‘Agente Oculto’, acompanha os heróis remanescentes em sua batalha final contra Thanos. Com momentos emocionantes, cenas de ação espetaculares e um desfecho satisfatório, “Vingadores: Ultimato” é uma celebração da cultura nerd e um triunfo do cinema de super-heróis. Onde assistir: Disney+. 3. Teoria de Tudo Filme ‘Teoria de Tudo’ retrata a vida do físico teórico Stephen Hawking (Imagem: Reprodução Digital | Universal Pictures) Para os nerds da vida real, o filme já é um clássico. Baseado na vida do renomado físico teórico Stephen Hawking, o protagonista é interpretado de forma brilhante por Eddie Redmayne, que recebeu um Oscar por sua atuação. O longa retrata a jornada de Hawking desde seus dias de estudante em Cambridge, onde ele conhece sua futura esposa, Jane Wilde, interpretada por Felicity Jones, até sua batalha contra a doença degenerativa que o deixou paralisado. Além de retratar a inteligência do cientista, o longa é também uma história comovente de amor, perseverança e superação. Onde assistir: Netflix. 4. Guardiões da Galáxia Filme ‘Guardiões da Galáxia’ conquistou diversos fãs ao redor do mundo (Imagem: Reprodução Digital | Marvel) O filme se destaca no contexto nerd por sua abordagem divertida e cheia de referências à cultura pop. Dirigido por James Gunn, mesmo diretor de ‘Esquadrão Suicida’, o longa reúne um grupo de anti-heróis cósmicos formado por Peter Quill, interpretado por Chris Pratt, Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket Raccoon (dublado por Bradley Cooper) e Groot (dublado por Vin Diesel). O que torna “Guardiões da Galáxia” especial é a mistura perfeita de ação, comédia e trilha sonora empolgante. Além disso, a trama é repleta de referências à cultura dos anos 80, com contexto de ficção científica, videogames e histórias em quadrinhos. Onde assistir: Disney+. 5. Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis é um clássico dos amantes de fantasia (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros. Pictures) Dirigido por Peter Jackson, mesmo diretor do sucesso ‘King Kong’, este é o primeiro longa da trilogia baseada na obra épica de J.R.R. Tolkien. A trama acompanha a trajetória de Frodo Baggins (Elijah Wood), um o hobbit encarregado de destruir um anel poderoso antes que caia nas mãos do mal. Com paisagens deslumbrantes, personagens envolventes e uma narrativa repleta de aventura e amizade, é uma obra imperdível para os fãs de fantasia. Onde assistir: Prime Video, HBO Max. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente