Conheça Xurrasca, a jovem que viralizou por semelhança com influenciador Xurras: "Realizando um sonho"

O aplicativo de vídeos curtos TikTok tem se tornado uma verdadeira plataforma para descobrir novas personalidades da internet e chegou a vez de Xurrasca, sósia do influenciador digital, Xurrasco 021. A estudante do Rio de Janeiro Raquel Cristina Carvalho, de 17 anos, começou a viralizar no TikTok depois de postar um vídeo dançando “lovezinho” utilizando os mesmos passos de dança do influenciador Xurrasco.

O vídeo rapidamente tornou-se viral no aplicativo e começou a chamar atenção pela semelhança da jovem com Gabriel Luiz, o Xurras 021. Em entrevista ao G1, a jovem conta que postou o vídeo depois de ser desafiada pelo pai.

Desafiada pelos pais

As comparações acontecem desde 2022 entre os amigos e familiares de Raquel. No entanto, a brincadeira só evoluiu depois que o pai da jovem prometeu presenteá-la com um hamster caso ela gravasse um vídeo dançando vestida de Xurras. “Minha mãe prendeu meu cabelo e eu gravei na brincadeira. Deu nisso tudo. Do nada, viralizou e eu fiquei sem palavras”, disse Raquel.

No vídeo, Raquel aparece com o cabelo preso igual ao de Xurras, além de realizar a dança viral da música "lovezinho" popularizada pelo influenciador. O registro já conta com mais de 141 mil visualizações.

Confira vídeo:

A adolescente ainda conta que tem se divertido com toda a repercussão e tem aproveitado a notoriedade para fechar parcerias publicitárias. “Eu estou muito feliz. Eu postei no intuito da brincadeira, mas eu fui muito reconhecida. Tem muita gente me seguindo. Eu estou realizando um sonho meu, sempre quis ser reconhecida no Instagram”, comentou Raquel.

Xurrasco e Xurrasca

A repercussão do caso fez com que os adolescentes se juntassem e gravassem um vídeo mostrando a semelhança entre ambos. Nos comentários os internautas se mostram impressionados com a semelhança.

