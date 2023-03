Sucuri morre engasgada tentando devorar cachorro em Tocantis; veja vídeo

Sucuri é encontrada morta depois de tentar devorar cachorro no sul de Tocantins

O fazendeiro Bento Gonçalves, de 75 anos, tomou um susto ao encontrar seu cachorro que estava desaparecido por dias na boca de uma sucuri. Bento localizou o animal perdido depois de ouvir latidos de outros cães próximos à margem de um riacho. O fazendeiro chegou ao local e se deparou com uma sucuri engasgada com seu cachorro. O caso aconteceu na zona rural de Dueré, sul de Tocantins.

O cachorro da raça americana, morto pela sucuri, havia fugido de casa e estava sendo procurado sem sucesso há alguns dias. No entanto, o animal só foi localizado depois que Bento foi verificar latidos de outros cães próximos da fazenda e acabou se deparando com a cobra engasgada com o cão.



O registro do acontecimento começou a repercutir nas redes sociais depois que a filha de Bento, a professora Ivanilde Medeiros Gonçalves, compartilhou imagens da sucuri engasgada com o cachorro. Ao G1, o fazendeiro contou que nunca tinha visto acontecimento parecido.

“Achei que estava viva ainda. Corri e falei: ‘mulher, a sucuri está ali com o cachorro na boca’. Cortei um pedaço de madeira, mas aí ela não se mexia. Depois percebi que estava morta. Engoliu o cachorro até passar da costela e não conseguiu voltar. Morreu engasgada”, disse Bento ao G1.

Sucuris

Sucuris são animais de grande porte e predadoras de topo de cadeia. Essas serpentes apresentam hábitos semiaquáticos, desse modo, é comum serem encontradas próximas a lagos e rios. As sucuris eliminam suas presas por meio de constrição, utilizando do corpo para sufocar as presas. Esses animais ainda conseguem dilatar órgãos, facilitando a digestão de presas maiores. Uma sucuri pode chegar a medir 10 metros de comprimento.



