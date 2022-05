Sucuri de 5 metros engole galo inteiro em Mato Grosso do Sul

Será o Velho do Rio, de Pantanal? Uma sucuri de cerca de 5 metros foi flagrada engolindo um galo na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. O empresário Cícero Peralta, de 64 anos, foi quem gravou o vídeo em sua propriedade, a Chácara nas Aguas. Nas imagens compartilhadas no Facebook, é possível ver a ave, que já está morta, submersa na água. Ela está com a cabeça na boca da cobra, enquanto o predador tentava, aos poucos, engoli-la.

Ao portal Uol, o empresário diz que quem encontrou a cobra foram funcionários que se dirigiam à chácara a fim de realizar reparos técnicos. Após ser avisado, se dirigiu à cena para filmar alguns minutos da ação da sucuri, já que o processo inteiro pode demorar horas.

"Só ficamos ali alguns minutos e nos afastamos para deixá-la em paz", disse Cícero na legenda do vídeo. Ele também ressalta que, mesmo sendo algo comum em ambiente silvestre, ver uma sucuri comendo um animal inteiro não é uma cena facilmente visualizada.

Pantanal

Por ser uma área de transição entre os biomas Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, e Chaco, na Bolívia, a região do Pantanal apresenta um mosaico de ecossistemas terrestres, aquáticos e semi-aquáticos. E a sucuri, tipica da região amazônica, também pode ser encontrada no bioma.

Sucuris, popularmente conhecidas como anacondas, podem atingir seis metros de comprimento. Elas matam as presas por constrição: um aperto forte, geralmente com a cobra se enrolando na vítima, até que o fluxo sanguíneo da vítima seja interrompido. Após a morte do animal, a sucuri o engole, começando pela cabeça até a ingestão completa, o que pode demorar dias.

O curioso é que o vídeo da sucuri engolindo o galo viralizou na região que inspira a novela Pantanal, da TV Globo. Na novela, remake da produção da Rede Manchete de 1990 e que já atingiu altos índices de audiência, o místico Velho do Rio (Osmar Prado) se transforma numa sucuri para defender o Pantanal, simbolizando o encontro místico entre o mundo físico e o espiritual.

Na novela, remake da produção da Rede Manchete de 1990, o místico Velho do Rio (Osmar Prado) se transforma numa sucuri para defender o Pantanal. (Foto: Reprodução/TV Globo)



