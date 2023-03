Sucuri gigante passeia ao lado de moradores no MS; veja vídeo

Em Bonito, no Mato Grosso do Sul, uma sucuri gigante foi filmada "passeando" por uma área de mata perto de moradores da região.

As imagens mostram o animal, que não ataca, rastejando perto da margem de um pequeno lago. Ao longo do vídeo, a cobra é vista entrando na água, sem aparentando estar estressada com a presença das pessoas.

O local onde o vídeo foi gravado, o bairro Solar dos Lagos, é cercado por uma reserva, de acordo com a mulher que postou as imagens na plataforma Tiktok. Gabriela de Brito Silva afirmou que ver animais como a sucuri pela área não é incomum.

"Não é a primeira vez que ela é vista por aqui. Tem vídeos desde o dia 7 de fevereiro de uma sucuri aqui pelo bairro. É um bairro cercado por uma reserva e tem lagos," explicou a agente de viagens ao UOL.

A convivência pacífica com a sucuri impressionou e emocionou alguns dos que visualizaram o vídeo, que mostrava o animal e os moradores da região sem atacar uns aos outros. Ao fim do vídeo, a cobra entra na água pacificamente, sem ser ameaçada, apesar do tamanho.





