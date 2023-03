Passageira perde fones de ouvido em avião, aciona rastreamento e recupera objetos com ajuda de detetive

Muito provavelmente você já deve ter perdido algum pertence em uma viagem e nunca conseguiu recuperá-lo ou achou que não valia todo esforço para encontrá-los. Não é o caso de Elisabeth Hayden.

A moradora do estado de Washington, nos Estados Unidos, perdeu seus fones de ouvidos, os famosos e caros AirPods, no avião durante uma viagem ao Japão em visita ao seu marido.

Guardados nos bolsos de seu casaco junto com uma quantia em dinheiro, Hayden diz que esqueceu a peça de roupa ao sair do avião, mas que, ao se lembrar, foi proibida de voltar para buscá-la e avisada de que a vestimenta seria devolvida.

E de fato foi, contudo, sem a presença dos AirPods. “Os bolsos estavam abertos e meus AirPods sumiram”, relatou em entrevista à CNN.

O plano para recuperar os fones

Ao perceber o sumiço dos fones, Hayden rapidamente iniciou o processo para recuperá-los. O motivo ia além do alto preço do objeto, cerca de 250 dólares, mais de 1.000 reais na conversão atual.

Os fones eram necessários para realizar as chamadas com seu marido, que serve o exército e se encontra em uma área com o sinal de ligação ruim, o que pede a utilização de um fone de qualidade, como o AirPods.

Tendo em vista a “preciosidade” do fone de ouvido, Hayden ativou a função de rastreamento ainda quando estava em seu segundo avião, rumo à Seattle, e percebeu que eles estavam em movimento, se locomovendo pelo Aeroporto Internacional de São Francisco até chegar o que aparentava ser uma área residencial.

Preço dos AirPods podem chegar até 1.899 reais na loja da Apple (Foto: Divulgação/Apple)



Fazendo capturas de tela durante todo o momento, Hayden acionou todos que podiam, aeroporto, polícia e companhia aérea, United Airlines e diz que obteve a mesma resposta: “Sinto muito pelo que aconteceu com você”.

Detetive em ação

Foi então que, entrando em contato com um detetive da força policial de San Mateo que trabalhava no aeroporto, Hayden obteve alguma ajuda.

Ele conseguiu indicar o endereço em que o app de rastreamento estava apontando: uma residência de um funcionário do aeroporto. Em resposta à CNN a companhia afirmou que não era um de seus empregados, mas sim de um fornecedor.

O funcionário foi interrogado e afirmou não ter posse do fone até o momento em que viu as capturas de tela do rastreamento, quando mudou a versão e contou que havia recebido os fones de outro funcionário, o qual negou a cumplicidade.

Finalmente recuperados

Após 12 dias desde a separação de Hayden e seus Airpods, ela finalmente conseguiu recuperá-los. Contudo, segundo ela, os fones não estavam em perfeito estado e pareciam “pisoteados”.

A companhia aérea informou que Elisabeth receberia 271,91 dólares como “despesas”, além de 5 mil milhas como pedido de desculpas.

Após toda a missão, Hayden diz que gostaria que seu caso fosse o último. “Sou resiliente, mas e as pessoas que não têm tempo ou que desistem? Quantas pessoas ouvirão: ‘Você os deixou para trás, o que você espera?’”, pergunta.



