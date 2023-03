Camundongo é criado por cientistas com óvulos de células masculinas

O experimento pode oferecer novas opções para tratamentos de fertilidade, aumentando as chances de filhos biológicos para casais do mesmo sexo

Uma pesquisa realizada na Universidade de Kyushu, no Japão, desenvolveu camundongos com dois pais biológicos, a partir de células exclusivamente masculinas. O experimento pode auxiliar em diferentes tratamentos de fertilidade.

O cientista Katsuhiko Hayashi, que liderou o trabalho, prevê a criação de um óvulo humano viável, por meio de uma célula da pele masculina, dentro de uma década. O trabalho foi apresentado na Terceira Cúpula Internacional sobre Edição do Genoma Humano, sediada em Londres, Inglaterra.

“Este é o primeiro caso de produção de oócitos robustos de mamíferos a partir de células masculinas”, disse Hayashi ao jornal The Guardian. Anteriormente, os cientistas criaram camundongos usando uma cadeia de etapas elaboradas, incluindo engenharia genética.

A possibilidade também pode ser estendida para mulheres com Síndrome de Turner, quando o cromossomo X está ausente, visto que o sistema estabelecido busca duplicar esse cromossomo.

Camundongos criados com óvulos de células masculinas: qual a chance para os seres humanos?

O professor George Daley, reitor da Harvard Medical School, destacou ao The Guardian que o trabalho é “fascinante”, mas as células humanas podem se apresentar mais desafiadoras do que as de camundongos.

“Ainda não entendemos o suficiente da biologia única da gametogênese [processo de formação dos gametas] humana para reproduzir o trabalho provocativo de Hayashi em camundongos”, afirmou.

Os roedores criados em laboratório pela equipe de Hayashi pareciam saudáveis e tiveram uma expectativa de vida normal, com filhos na fase adulta. O grupo agora busca replicar a criação dos óvulos em células humanas.

