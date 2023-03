Páscoa deve abrir 600 oportunidades temporárias

Empregos são, na grande maioria, na área do comércio; Dados são do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho

A Páscoa deve promover a abertura de aproximadamente 600 novas oportunidades de empregos temporários. A previsão é do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).



As vagas, conforme estimativa, devem ser especialmente no setor de comércio e serviços, em ocupações como atendentes de lojas, alimentador de linha de produção, operador de caixa, embalador a mão, repositor de mercadorias e vendedor do comércio varejista.



Os interessados nas oportunidades podem acessar o portal do IDT, bem como as redes sociais, para acompanhar a divulgação das vagas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, pode agendar seu atendimento ou se dirigir a Unidade de Atendimento mais próxima.

O secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, afirma que as oportunidades temporárias são excelentes formas de inclusão no mercado de trabalho.



“Aproximadamente 20% dos profissionais contratados como temporários conseguem ser efetivados. Mas, para conquistar essa vaga, é preciso demonstrar algumas características, como disponibilidade para aprender, proatividade, saber trabalhar em equipe e gostar de lidar com pessoas”, destaca.

Oportunidade de empreender

Viana também lembra que a Páscoa é uma data em que empreendedores veem oportunidades para trabalhar com a produção de ovos de chocolates ou doces. Para isso, ele lembra que o Governo do Ceará pode auxiliar na arrancada ou na ampliação da produção, por meio do Ceará Credi.



FORTALEZA, CE, BRASIL, 29.03.2022: Comes e Bebes - Ovos de Páscoa. confeitaria Antoinette (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



"Pequenos produtores artesanais costumam lucram muito nesta data, que é considerada forte para o varejo. São oportunidades que possibilitam a geração de renda e para os empreendedores”, acrescenta.





Mais notícias de Economia

Tags