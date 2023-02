Banheiros pequenos: veja dicas de como ampliar espaços da casa

Utilizando alguns truques de luz e cor, é possível fazer com que ambientes antes limitados pareçam maiores e mais agradáveis. Veja dicas para banheiros pequenos

O que fazer para que alguns cômodos domésticos pareçam ser maiores do que são? Em espaços de tamanho pequeno, como banheiros, o ideal é apostar em truques e ilusões de ótica para dar uma sensação de amplidão e grandeza.

Veja algumas dicas separadas pelo O POVO para transformar um banheiro pequeno em um espaço agradável da casa. E o melhor: gastando pouco.

Viva Magenta: Como usar a cor do ano de 2023 em ambientes; CONFIRA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dicas: como fazer o banheiro parecer maior?

Abuse dos espelhos

O espelho frontal, ou seja, aquele que fica logo atrás da cuba da pia, no banheiro, é um dos mais fortes aliados na estruturação de um ambiente que parece ser maior do que realmente é.

O reflexo do espelho na parede oposta dá a impressão que a largura do ambiente é maior, o que “convence” os olhos de que o banheiro é mais amplo. Essa ilusão de ótica é utilizada em diversos ambientes, como salas de estar, quartos e até closets, quando o espaço é menor do que o desejado.

Iluminação adaptada

Cada pessoa tem uma preferência de iluminação. Alguns gostam mais da luzes brancas, ou frias, e outros preferem luzes amarelas, ou quentes.

Alguns ambientes da casa, como o banheiro, podem ter uma iluminação mais simples, até mesmo em consideração da inevitável umidade, que se acumula no ar.

Uma dica para fazer com que o cômodo aparente ser maior é a divisão da iluminação: luzes em estilo spot acima da pia, e luminárias embutidas no teto acima do box. Assim, com a ativação separada das luzes, o banheiro parece ser mais comprido.

Loja cearense de decoração permite que o cliente projete os próprios móveis; VEJA

Portas de correr ou abrir?

Quando um espaço é muito pequeno, uma das primeiras escolhas que podem ser feitas é a opção da porta de entrada. Em um banheiro de tamanho reduzido, a porta certa pode ser essencial para conseguir um ambiente menos apertado.

Portas de correr são uma excelente opção para quem precisa trabalhar com pouco espaço disponível em um banheiro. Abrindo lateralmente, a porta de correr geralmente entra em um nicho planejado, liberando todo o espaço que seria utilizado pela porta comum, com dobradiças.

Mas, existem outros fatores que podem influenciar a escolha da porta mais adequada; por isso, devem ser analisadas questões como privacidade, preço e praticidade de uma porta de correr no banheiro.

Organização do espaço

Mesmo que meçam uma quantidade igual de metros quadrados, um ambiente limpo e organizado sempre parecerá maior que outro sujo e desorganizado.

A inclusão de um armário abaixo da pia do banheiro é a opção mais prática para garantir um espaço no qual guardar objetos pessoais de uso diário.

A quantidade de prateleiras nas paredes também influencia na percepção de tamanho do banheiro: exponha coisas em excesso e seu banheiro pode ficar ainda menor.

Cores e decorações

Cores claras são, invariavelmente, o trunfo de quem precisa ampliar oticamente um espaço. Paredes brancas em banheiros dão uma sensação de limpeza e claridade, que por sua vez “aumenta” o espaço.

O uso de decorações em banheiros é algo um pouco mais controverso. É necessário medir com cautela o número de itens de decoração que podem ser colocados dentro do banheiro sem acabar tornando-o ainda menor.

Flores e plantas em excesso e com cores muito chamativas podem atrapalhar. Já conjuntos de porta-escovas, sabonete em barra e sabonete líquido, quando combinando com a estética escolhida para o ambiente, o fazem parecer muito mais fresco e organizado.

Itens como quadros, caixas, porta-maquiagens, cestos de roupa suja, entre outros, podem estar expostos, mas sempre seguindo a regra das cores claras: quando mais vibrante a cor, mais destoante do ambiente do geral, e assim a ilusão de amplitude se “quebra”.

Box e blindex

O box do banheiro é sua parte mais particular. Por isso, deve-se ter um cuidado extra ao fazer modificações, para que não se sacrifiquem o conforto e a privacidade.

Dentro do box, um aliado dos espaços grandes é o nicho. Útil não somente para guardar itens como shampoo, condicionador e sabonete, mas também para aumentar o espaço livre dos braços na hora do banho, os nichos são uma febre do design de interiores atualmente.

O blindex, ou seja, o vidro que separa o box do resto do banheiro, deve ser, idealmente, transparente, que transmite uma ideia de continuidade. Hoje em dia é quase unanimidade, mas, para quem estiver morando em apartamentos ou casas mais antigas, já deve ter se deparado com o blindex de plástico em uma cor escura, quase preta.

Luz natural

Por último, uma das aliadas dos espaços pequenos é a luz natural. São raros os banheiros sem janela, mas mesmo assim é importante ressaltar que a luz faz qualquer ambiente parecer mais amplo, sem nem precisar dos outros itens.

Valorizar o espaço da janela, aumentando-a se for possível, ajudará o banheiro a dar a impressão de ser maior, mais iluminado.







Sobre o assunto Decoração da casa de Caio Castro é criticada e assunto viraliza na web

Carnaval é feriado? Saiba se você tem direito à folga

Tags