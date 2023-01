Loja cearense de decoração permite que o cliente projete os próprios móveis

Realizar sonhos é a especialidade da Levy Ambientações. Há 12 anos no mercado, a loja trabalha com estofados, mesas e cadeiras totalmente sob medida. A fábrica própria permite não só um preço diferenciado do mercado, mas também escolher tudo do jeitinho que o cliente deseja, como tamanho, cor ou modelo.

Atualmente, são duas as lojas da marca em Fortaleza: uma na Parangaba e outra no Cambeba. Empresário e fundador da Levy, Eugênio Matias teve a iniciativa de criar a loja após a observação de um simples cenário: puffs sendo vendidos em um sinal de trânsito. O contexto foi o suficiente para ele e a esposa, Débora Costa, apostarem na empreitada. Ainda em uma garagem na casa dos pais de Eugênio, a Levy Ambientações começava.

A marca produz e comercializa para varejo e atacado itens como mesas, cadeiras, sofás, poltronas e cabeceiras de cama. Com Débora à frente da loja e Eugênio no comando da fábrica, a busca é pelo investimento em peças de design diferenciado, com modelos, tecidos e costuras modernos.

“Nosso objetivo é sempre poder estar ao lado do cliente. Cada projeto é feito como se fosse o primeiro. Eu sempre falo para os funcionários que trabalhamos com sonhos. O cliente quer receber o sofá, a mesa, a cadeira, e arrumar a casa do jeito que sempre quis. Para ele é muito importante, e para nós também”, destaca Débora.

Monte seu próprio produto: o diferencial de ser fábrica

A fundadora Débora Costa explica que ter uma fábrica permite que a marca produza os itens de acordo com as exigências do cliente. Tamanho, cor, modelo e tipo de tecido são todas características customizáveis na Levy Ambientações.

“Se ele chegar e gostar de dois sofás, a gente monta com a pegada dos dois sofás em um só”, exemplifica. Segundo ela, muitos clientes têm dificuldade de encontrar móveis adequados para apartamentos cada vez menores, e encontram na empresa a solução.

Outra vantagem é a possibilidade de preço mais baixo em relação a outras marcas que precisam terceirizar a produção em fábrica, assim como o tempo de entrega reduzido. A marca garante: o prazo máximo para receber qualquer peça é de até 30 dias.

