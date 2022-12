Benfica pode fazer venda recorde com Enzo Fernández

No momento, os principais concorrentes pela contratação do argentino são o Manchester United e o Chelsea, e o Liverpool vem logo atrás; Real Madrid e PSG ainda correm por fora

O volante Enzo Fernández promete movimentar o mercado de transferências europeu no mês de janeiro de 2023. Destaque da Argentina na campanha do título mundial no Catar, o jogador do Benfica é alvo de interesse de vários gigantes e chama atenção pelas cifras astronômicas envolvidas nos rumores. Nos Encarnados, a expectativa é de venda recorde.

De acordo com o jornal A Bola, as propostas pelo jovem argentino já alcançam os 127 milhões de euros (cerca de R$ 660 milhões). O valor, inclusive, é superior à multa rescisória estipulada no contrato (120 milhões de euros).

Além disso, é a mesma quantia paga pelo Atlético de Madrid pelo atacante João Félix, em 2019, naquela que viria a se tornar a maior venda da história do time português.

O empresário Jorge Mendes já apresentou duas ofertas consideradas "irrecusáveis" ao Benfica. No momento, os principais concorrentes pela contratação são o Manchester United e o Chelsea, e o Liverpool vem logo atrás. Real Madrid e PSG ainda correm por fora.

Enzo Fernández já retornou às atividades em Lisboa e, em entrevistas, despistou sobre as especulações e se mostrou focado no restante da temporada. O jogador de 21 anos, segundos veículos portugueses, se encontrou com o presidente Rui Costa para tratar o assunto da permanência ou não dele na equipe.

