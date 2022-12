Especial trará provas científicas de que morte de Jack era inevitável, diz diretor de Titanic

O diretor do filme “Titanic”, James Cameron, confirmou de uma vez por todas que era impossível Jack, um dos protagonistas do longa metragem, ter sobrevivido ao fim trágico da majestosa embarcação, seja pela narrativa de amor e sacrifício ao lado de seu par romântico Rose, seja pela ciência.



Mesmo após 25 anos do lançamento do filme, o diretor continua escutando reclamações sobre a morte dramática personagem interpretado por Leonardo Dicaprio. O centro das reclamações é justamente a alegação de milhões de fãs de que Jack poderia ter dividido a porta do guarda-roupa com Rose e, assim, sobrevivido.

“Jack precisava morrer. É como Romeu e Julieta. É um filme sobre amor, sacrifício e mortalidade. O amor é medido pelo sacrifício. Talvez depois de 25 anos eu não tenha mais que lidar com isso”, explicou e brincou James, afirmando também não se arrepender de ter matado o personagem na linha reativa.

Estudo pretende comprovar cientificamente que morte de Jack, em Titanic, era inevitável

Em entrevista ao Postmedia, o diretor revelou que um estudo para explicar cientificamente a morte do personagem será lançado em fevereiro de 2023 no canal do National Geographic. Fato faz referência ao mês em que será lançada uma remasterização do filme.

O diretor conta que o especial trará provas científicas de que era impossível Jack e Rose sobreviverem juntos naquela situação por uma série de complicações relacionadas a hipotermia. A fala ocorreu durante entrevista ao Postmedia.



Confira a tradução do trecho:

“Fizemos uma análise forense completa com um especialista em hipotermia que reproduziu a jangada do filme e faremos um pequeno especial sobre ela que será lançado em fevereiro. Pegamos dois dublês que tinham a mesma massa corporal de Kate e Leo e colocamos sensores neles e os colocamos em água gelada e testamos para ver se eles poderiam ter sobrevivido através de uma variedade de métodos, e a resposta era não havia como os dois terem sobrevivido. Apenas um poderia sobreviver”



E o que acha Leonardo Dicaprio sobre a morte de Jack, em Titanic?

O ator que interpretou o Jack, Leonardo Dicaprio, já comentou, ou melhor, deixou de comentar, sobre a famosa cena da porta durante uma divulgação do seu filme com Brad Pitt e Margot Robbie, "Era uma Vez em... Hollywood", lançado em 2019. Confira:









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MTV News (@mtvnews)





Confira a tradução do trecho:

Brad Pitt - Você poderia ter se espremido lá? Você poderia, não poderia? (Rindo)

Leonardo Dicaprio - Sem comentários (Rindo)

Margot Robbie - Você mencionou isso na época? Você estava tipo, "Devemos fazer a porta menor para que eu-" (Rindo)



Leonardo Dicaprio - Como eu disse, não tenho comentários. (Rindo)

