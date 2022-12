James Cameron volta a fazer vibrar fãs e o mundo do cinema com 'Avatar 2'

Rodado em 3D e com efeitos especiais ainda mais espetaculares, o mundo inteiro receberá dentro de uma semana a segunda parte de "Avatar", uma luxuosa produção hollywoodiana para conquistar o coração dos espectadores.

"Avatar: O Caminho da Água" recupera alguns personagens do primeiro e bem-sucedido filme. A história é ambientada em Pandora, um satélite a anos-luz da Terra, casa de alguns seres de aparência semi-humana com poderosas habilidades físicas e uma extraordinária capacidade de conectar-se com a natureza.

Assim como há 13 anos com o primeiro "Avatar", do canadense James Cameron, essa conexão com Pandora será decisiva no final.

A mensagem ecológica é um dos pilares do extraordinário sucesso de "Avatar". O filme tem a maior bilheteria da história e sua receita é de aproximadamente três bilhões de dólares, desde seu lançamento em 2009.

"Não acho que o objetivo de 'Avatar' seja dizer o que fazer" para os espectadores, comentou Cameron em entrevista à AFP. "Acredito que qualquer pessoa que tenha estudado questões ecológicas pode dizer o que deve ser feito", acrescentou o diretor canadense.

Cameron deve seus primeiros grandes sucessos no cinema a filmes com alto conteúdo tecnológico, como "Exterminador do Futuro", de 1984, ou "Aliens, O Resgate", de 1986.

A primeira virada de sua carreira foi com "Titanic" (1997), com a conquista do coração de milhões de admiradores com uma clássica história de amor.

"Avatar propõe mesclar os dois mundos, o amor e a emoção em um ambiente de ficção científica, cheio de personagens e animais fantásticos.

"O Caminho da Água" estreia no Brasil em 15 de dezembro.

Ao filmar "Avatar", Cameron acreditava que a imagem em relevo, que requer óculos especiais, prevaleceria no mundo do cinema. Embora essa previsão não tenha se concretizado, ele utiliza novamente a mesma tecnologia para aumentar a espetacularidade das filmagens.

A trama de "Avatar 2" é mantida a sete chaves, no entanto, sabe-se que conta as aventuras de uma tribo nativa de Pandora, desta vez no mar, e com sobreviventes da primeira obra: Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoë Saldaña) e seus filhos.

Sigourney Weaver, protagonista de vários capítulos de "Alien", também repete brevemente seu papel na história. Kate Winslet também se junta ao elenco, 25 anos depois de "Titanic", que a condecorou.

"Os humanos são os malvados. Representam nosso pior lado", explicou Cameron à AFP.

Os Na'vis, povo imaginário habitante de Pandora, "representa nosso lado bom (...) ainda que não se pareçam conosco", acrescenta.

"Avatar 2" dura pouco mais de três horas.

"A estreia do filme é um grande teste para a indústria cinematográfica mundial", explica Eric Marti, diretor da empresa de análise Comscore France.

"Durante dois anos, as plataformas arrasaram. Para os cinemas, essa estreia é como 'Guerra nas Estrelas: O Império Contra-Ataca': a reafirmação das salas (de cinema) como lugar prioritário" para ver um filme espetacular, explica.

A covid-19 gerou muita preocupação no setor. Entretanto, o sucesso estrondoso da segunda parte de "Top Gun", com Tom Cruise, devolveu em 2022 certa tranquilidade aos grandes produtores.

Até agora, James Cameron não sofreu nenhum fracasso desastroso. Antes de "Avatar", o filme "Titanic", que havia custado mais de US$ 200 milhões, havia sido o filme de maior bilheteria do cinema, com mais de US$ 2,2 bilhões.

