Em Uganda, bebê é engolido por hipopótamo mas sobrevive ao ser cuspido

Menino foi salvo graças a morador que passava por perto no momento do acidente

Um bebê, de apenas dois anos de idade, sobreviveu após ser engolido por um hipopótamo. Felizmente, mesmo após o incidente de alto risco, a criança sobreviveu por um fato inusitado: o hipopótamo teria cuspido a criança. O caso foi registrado em 4 de dezembro, em Uganda. Os hipopótamos são reconhecidos como os mamíferos mais violentos do mundo, por serem extremamente territorialistas.

A criança é o pequeno Iga Paul, morador do distrito de Kasese, perto do lago Edward. De acordo com autoridades locais, Iga estava brincando do lado de fora de casa, quando foi agarrado pela cabeça pelo hipopótamo.

Contudo, um homem viu o incidente e começou a arremessar pedras contra o animal, na tentativa de interromper o ataque. Nesse momento, o animal se assustou e cuspiu a criança.

De acordo com a Força Policial da Uganda, em comunicado divulgado na segunda, 12, o menino "foi imediatamente levado para tratamento em uma clínica próxima, por ferimentos na mão", informou.

Iga recebeu uma vacina antirrábica preventiva e logo foi devolvido aos seus pais. O garotinho já está recuperado do ataque.

As autoridades policiais alertaram os moradores próximos aos habitats desses animais sobre o risco de possíveis novos ataques. "Este é o primeiro tipo de incidente em que um hipopótamo saiu do Lago Edward e atacou uma criança", destacou.

"[Os animais selvagens] veem os humanos como uma ameaça e qualquer interação pode levá-los a agir de forma estranha ou agressiva".

