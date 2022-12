Dois jovens ficam pendurados após corda de brinquedo se romper em parque de Londres

Um porta-voz do parque de diversões afirmou que ambos os jovens foram retirados com segurança do brinquedo e examinados pelos médicos locais

Dois jovens ficaram suspensos após uma das cordas de uma estrutura de brinquedo romper. O caso aconteceu na quarta-feira, 14, no parque de diversão Hyde Park Winter Wonderland, localizado em Londres.

O momento em que a corda arrebenta foi gravado por uma pessoa que assistia aos jovens no brinquedo, confira:

Um porta-voz do parque de diversões afirmou que ambos os jovens foram retirados com segurança do brinquedo e examinados pelos médicos locais. Nenhum dos dois ficaram feridos

"A segurança é nossa maior prioridade e o passeio está fechado enquanto uma investigação mais aprofundada ocorre. Todos os nossos passeios passam por verificações de segurança rigorosas e regulares por funcionários experientes e treinados em saúde e segurança. Também fornecemos treinamento regular para todos os funcionários para garantir que nossos visitantes possam desfrutar de uma experiência divertida e segura.

Todas as outras atrações no Winter Wonderland estão operando

Parque já tem investigação recente

Outro caso envolvendo o Hyde Park Winter Wonderland aconteceu na última semana. De acordo com o portal OLondonWorld, a polícia abriu investigação após um homem de 24 anos com ferimentos de corte ter sido encontrado próximo ao parque na noite do último domingo, 11.

A vítima foi levada ao hospital de ambulância e não apresentava risco de morte.



