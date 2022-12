Revista Time escolhe Volodimir Zelensky como personalidade do ano 2022

Esta imagem cortesia de TIME/TIME Person of the Year mostra a capa da revista Time anunciando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como a Personalidade do Ano de 2022 (Foto: NEIL JAMIESON / TIME / AFP)



A revista Time nomeou, nesta quarta-feira (7), como personalidade do ano de 2022 o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, assim como "o espírito" de seu país, pela resistência que mostrou diante da invasão russa.

"Se a batalha pela Ucrânia enche de esperança ou de medo, Volodimir Zelensky galvanizou o mundo de uma forma que não víamos há décadas", escreveu Edward Felsenthal, editor da Time, para quem a decisão deste ano "nunca esteve tão clara".

"Por demonstrar que a coragem pode ser tão contagiosa como o medo, por inspirar povos e nações a se unirem em defesa da liberdade, por lembrar ao mundo da fragilidade da democracia - e da paz -, Volodimir Zelensky e o espírito da Ucrânia são a Personalidade do Ano 2022 da TIME", acrescentou a revista nova-iorquina.

"Nas semanas seguintes ao início dos bombardeios russos, em 24 de fevereiro, sua decisão de não fugir de Kiev, mas de ficar e conseguir apoios, foi crucial. Desde sua primeira publicação de 40 segundos no Instagram em 25 de fevereiro, na qual mostrou que seu gabinete e a sociedade civil estavam intactos e em seu devido lugar, até os discursos diários pronunciados à distância para instituições, como parlamentos, o Banco Mundial e os prêmios Grammy, o presidente da Ucrânia esteve por toda parte", afirmou o editor da Time.

Eleito com vitória esmagadora para a Presidência ucraniana em 2019, poucos pensavam no início do ano que esse ex-ator e comediante se tornaria a personalidade de 2022.

Na época, ele enfrentava um descontentamento público e a invasão russa era apenas um alerta dos serviços de inteligência americanos.

Em 24 de fevereiro, Zelensky passou de presidente em apuros a líder da resistência militar da Ucrânia.





Na capa da revista Time, o rosto do presidente ucraniano aparece cercado de rostos da sociedade civil reunidos entre girassóis e vários manifestantes agitando a bandeira do país, na cor azul e amarelo.

Entre eles, estão a médica "Irina Kondratova, que ajudou mães a dar à luz no porão de um hospital durante os bombardeios", o "engenheiro Oleg Kutkov" que ajudou o país a manter sua rede de conexões, a "diretora da Kiev Independente, Olga Rudenko", o cozinheiro Levgen Klopotenko, "que transformou seu restaurante em uma cozinha de emergência" e o "cirurgião de guerra, o médico David Nott".

Zelensky sucede como personalidade do ano o empresário bilionário Elon Musk, dono da SpaceX e da Tesla, que este ano comprou o Twitter.

Em 2007, foi o presidente russo Vladimir Putin quem recebeu a distinção.

