Filha de Renato Aragão deixa Farofa da Gkay para visitar pai no hospital

A atriz Lívian Ragão, filha do humorista Renato Aragão, deixou a Farofa da Gkay, em Fortaleza, para visitar o pai em um hospital no Rio de Janeiro. Ele sofreu um ataque isquêmico transitório e foi internado na manhã da última quarta-feira, 7.

"FAMILY FIRST. Peguei a primeira ponte aérea farofa x Rio pra ver meu pai. Ele teve um AIT Acidente esquemico transitório. Está sob vigilância neurológica, muito bem e monitorado com muito amor e carinho. Te amo", escreveu a atriz com uma foto ao lado do pai.

Com 82 anos de idade, o humorista deu entrada no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, após se sentir mal. Após exames médicos, foi diagnosticado com Ataque isquêmico transitório, e tem quadro de saúde estável, sendo monitorado pela equipe médica.

O que é ataque isquêmico transitório?

Segundo o blog neurológica, o AIT, sigla de Ataque Isquêmico Transitório, no linguajar popular “início de derrame”, é um "problema de saúde comum que ocorre quando o fluxo sanguíneo cerebral é interrompido de forma súbita e temporária e, espontaneamente, é revertido em minutos ou horas, sem deixar sequelas".

Com sintomas semelhantes aos de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), como dificuldade para falar, assimetria da face, fraqueza de um lado do corpo e dormência, o quadro é considerado uma emergência médica e pode evoluir para um AVC.

Em caso de suspeita de AIT ou AVC, deve-se chamar o SAMU (192) ou buscar um serviço médico de referência de forma imediata.

