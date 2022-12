Nova York contrata caçador de rato com salário de R$ 73,4 mil

Uma vaga de emprego curiosa foi divulgada pela prefeitura da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O cargo de “diretor de mitigação de roedores” foi oferecido por meio de edital e prevê um salário mensal de nada menos que US$ 14 mil, o que equivale a R$ 73,4 mil.



Para se candidatar ao cargo, de acordo com o edital, o interessado deve ter o diploma de bacharel e ter no mínimo 5 anos de experiência relevante. Outro pré-requisito ainda “mais importante” é que o candidato tenha "o impulso, a determinação e o instinto assassino necessários para lutar contra o verdadeiro inimigo - a implacável população de ratos da cidade de Nova York", o texto explica que o candidato ideal deve estar determinado e "um pouco sanguinário".



Estima-se que anualmente o “diretor de mitigação de ratos” receba entre US$ 120 mil a US$ 170 mil. Em real esse valor chega a R$ 880 mil por ano. O valor pago é maior que muitos cargos renomados. A vaga, no entanto, exige um trabalho árduo. Após contratado, o funcionário deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma das exigências da prefeitura é que o candidato seja residente da cidade de Nova York.



"Diretor Municipal de Mitigação de Roedores é uma função de liderança de alta visibilidade e alto impacto", afirma o texto do edital. "Os ratos não são nossos amigos - eles são inimigos que devem ser derrotados pelas forças combinadas do governo de nossa cidade".



There’s NOTHING I hate more than rats.



If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits.



Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7