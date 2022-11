Suposta infestação de ratos teria sido responsável por sumiço de mais de 500 kg de maconha na Índia

O entorpecente deveria ser apresentado como evidência de um caso recente, mas não se encontrava mais no local. No tribunal, os policiais alegaram que a culpa do sumiço teria sido de uma infestação de ratos na delegacia

Após ser cobrada pelo sumiço de centenas de quilos de maconha, a Polícia indiana alegou ao tribunal na cidade de Mathura, em Uttar Pradesh, que a droga teria desaparecido após uma “infestação de ratos” em uma delegacia no Norte do país. O entorpecente deveria ser apresentado como evidência de um caso recente, mas não se encontrava mais no local. As informações são do portal CNN Brasil.

“Os ratos são animais pequenos e não têm medo da Polícia”, disse um tribunal na cidade de Mathura, no estado de Uttar Pradesh, depois de ouvir que a Polícia local não conseguiu fornecer quase 200 quilos de cannabis apreendidos no caso.

Conforme documentos apresentados na ocasião, a Polícia foi solicitada a fornecer 386 quilos de maconha, mas a promotoria disse ao tribunal que mais de 700 quilos armazenados em várias estações na cidade de Mathura poderiam ter sido afetados pelos roedores.

Esta não teria sido a primeira vez que, supostamente, a infestação de ratos comprometeu o trabalho. O juiz que ouviu o caso informou que a Polícia culpa os ratos de destruírem mais de 500 quilos de maconha que tinham sido apreendidos em uma série de casos e armazenados na Delegacia de Polícia Rodoviária da cidade de Shergarh.

Como forma de estabelecer diretrizes para solucionar o problema, o tribunal estabeleceu que a Polícia deveria leiloar ou descartar a maconha apreendida. “Há uma ameaça de ratos em quase todas as delegacias. Portanto, os arranjos necessários precisam ser feitos para proteger a maconha que foi confiscada”, informa o documento do tribunal.

Contudo, após o processo judicial, o superintendente da Polícia da cidade de Mathura, Martand Prakash Singh, disse à CNN que a cannabis foi “destruída por chuvas e inundações”, contrariando as informações repassadas ao tribunal de que o sumiço da droga seria oriundo da infestação de ratos na delegacia.



“Não havia referência a ratos no (relatório apresentado ao tribunal)… a Polícia apenas mencionou que a maconha apreendida foi destruída pelas chuvas e enchentes”, disse ele.



