Mãe defende filha de ataque de guaxinim e momento viraliza

Uma mãe defendeu sua filha, de apenas sete anos, do ataque de um guaxinim e a gravação do ocorrido ganhou destaque nas redes sociais. O caso ocorreu em Connecticut, Estados Unidos. As imagens, compartilhadas na última sexta-feira, 2, mostram Kelsey MacNamara defendendo a pequena Rylee MacNamara. Internautas reagiram ao registro divulgado e elogiaram a ação rápida da mãe.

O momento foi registrado por câmeras de segurança instaladas na casa da família. Nas imagens, é possível ver Rylee no quintal na frente de casa antes de ir para a escola. Ela é surpreendida pelo guaxinim, que morde e arranha a perna da criança. A pequena não consegue se desvencilhar do animal.

Ao ouvir os gritos da filha, Kelsey vai correndo para ver o que está acontecendo. Após agarrar o guaxinim e tentar tirá-lo da perna da criança, ela consegue que o animal solte. Rylee corre desesperada para dentro da residência, enquanto a mãe continua com o guaxinim nas mãos.

Ela consegue arremessá-lo para o gramado em frente da casa. O guaxinim fica imóvel por alguns instantes até que reage e sai do enquadramento do vídeo.

O vídeo foi divulgado no Facebook de Kelsey, onde escreveu: “Rylee pediu que eu mostrasse para todo mundo o que o guaxinim fez, então aí vai. Tomamos a vacina contra raiva e agora está tudo bem”, disse a mãe.





