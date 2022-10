Criança é salva por vizinha ao cair do 3° andar na Paraíba

Uma criança de nove anos caiu de um prédio no bairro dos Novais, em João Pessoa (PB). Na noite dessa quarta-feira, 26, a queda, de quase oito metros, foi gravada pelas câmeras de segurança por volta das 18 horas.

A vizinha Thallyta Kelciene viu a menina pendurada na janela, levantou os braços para segurá-la e evitou o choque no chão.

A vítima, que é autista, se assustou com barulho de carreata, foi para janela na tentativa de fugir e despencou, conforme informações do portal G1.

Depois de resgatada, ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma da cidade. Mesmo não apresentando lesões, ela segue em observação.

À TV Cabo Branco, nesta quinta-feira, 27, Thallyta contou que estava em período pós-cirúrgico, mas, nem “lembrava mais que estava operada”.

“Quando estava sentada, e o síndico passou correndo, me assustei pela velocidade. Estava muito barulho por causa de uma carreata e me veio o pensamento 'olha pra cima'. Quando olhei, ela já estava completamente fora da residência. Só dei dois passos e, meio e assim que levantei os braços, ela caiu. O impacto foi em mim, mas no que ela bateu e que girou porque peguei no braço, ela caiu no chão quietinha e não percebi nada fraturado", descreve.

Erasmo Henrique, pai da menina, foi até a casa da vizinha para agradecer à ela, e à Deus, por ter salvo a vida da filha. "Deus usou ela e ela se deixou ser usada por Deus", acredita o pai, conforme depoimento à TV Cabo Branco. Na ocasião, Thallyta afirmou que faria tudo de novo se fosse necessário, por qualquer pessoa.

