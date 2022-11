Mãe não segura emoção ao ver filha vestida de noiva e desmaia três vezes em casamento

Em um casamento é comum que haja pessoas chorando e borrando a maquiagem, principalmente se for algum familiar de um dos noivos. Mas no caso Denize Matos a comoção foi além, ela não conseguiu conter a emoção e acabou desmaiando ao ver a filha, Thaís Matos, de 29 anos, vestida de noiva, minutos antes de subir ao altar.

O casamento ocorreu no último sábado, 12 de novembro, no Mato Grosso do Sul, mas a gravação começou a viralizar nesta quarta-feira, 16, após a mãe brincar com o acontecido em suas redes sociais.

Thais disse em entrevista ao portal G1 que convidou as madrinhas, a mãe e irmã para passar o dia com ela. Pouco tempo antes da noiva subir no altar, ela decidiu reuni as convidadas para que pudessem vê-la com o vestido de noiva antes dos demais convidados.

"Assim que abriu a cortina, minha mãe teve uma queda de pressão e caiu no chão. O que rimos no dia, agora todos estão rindo juntos", contou a noiva em entrevista.

Denise ainda desmaiou outras duas vezes durante a cerimônia, entretanto, o primeiro incidente foi filmado e viralizou na internet após a própria Denise compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ela comentou, porém, que não esperava tamanha repercussão.

Thaís, que é arquiteta, disse que a mãe já havia desmaiado dentro do carro, e por isso já esperava que ela fosse "apagar" outras vezes. A última aconteceu quando viu o neto entrando na cerimônia com as alianças.

"Minha mãe é super saudável. Ela sempre desmaia quando é exposta a uma emoção muito forte. Já estávamos preparados para caso ela desmaiasse, na segunda vez nós acudimos ela, arrumamos a cabeça e o corpo dela", diz Thaís.

