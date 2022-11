Escolas de dança e de música abrem processo seletivo em São Paulo

A São Paulo Escola de Dança - Centro de Formação em Artes Coreográficas está com inscrições abertas para os cursos regulares de Dança e Performance, Coreografia (direção, dramaturgia, coreografia e sonoplastia), Figurino da Dança, Multimídia para Dança, Produção e Gestão Cultural, Técnicas da Cena (cenotecnia, luz, som e palco) e Técnicas da Dança (clássica, moderna e contemporânea). As inscrições vão até o dia 30 de novembro e podem ser feitas pelo site por qualquer interessado com idade acima de 16 anos.

Os cursos são modulares, com duração de 2 anos, totalizando 1,6 mil horas. As aulas do período matutino acontecem de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h, e sábados, das 8h às 12h. As do período vespertino são de segunda-feira a sexta-feira, das 13h30h às 17h30h, e sábados, das 8h às 12h. Todas as vagas são gratuitas. O início das aulas será em fevereiro de 2023, na sede da escola no 3º andar do Complexo Júlio Prestes, no centro de São Paulo.

Os cursos capacitam os estudantes de forma técnica e artística para que possam ocupar diferentes posições na cadeia produtiva da dança. Metade das vagas é destinada a pessoas de baixa renda ou situação de vulnerabilidade social ou relacional; 20% são voltadas a pessoas negras ou de origem indígena.

Para estimular a permanência dos alunos nos cursos, a escola oferecerá 75 bolsas de estudo no valor de R$ 2.860 às pessoas aprovadas para o primeiro semestre de 2023. O valor deverá ser solicitado por meio de um processo de seleção.

Segundo a diretora Artística e Educacional da escola, Inês Bogéa, a abertura desse processo seletivo é uma etapa importante para a São Paulo Escola de Dança. Desde o início do ano, a escola já tem 170 estudantes matriculados nas primeiras turmas dos cursos regulares; 80 matriculados nos cursos de Iniciação à Dança e mais de 300 estudantes nos cursos de Extensão Cultural.

“Em 2023 esperamos receber em torno de 500 estudantes diariamente em nossa sede, para pensarmos e construirmos juntos uma dança. A São Paulo Escola de Dança é um projeto comprometido em dar voz e espaço para a reflexão, aprendizado e troca de saberes entendendo a diversidade de corpos e estéticas como premissas da formação e profissionalização”, disse Inês.

Música

A Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim também está com inscrições abertas para mais de 300 vagas dos cursos gratuitos de formação e especialização musical. Os cadastros podem ser preenchidos até o dia 22 de novembro. Os cursos são de prática de canto e instrumentos variados como piano, violino, violão, guitarra, harpa, flauta, contrabaixo, saxofone, trompete, bateria, acordeão, entre outros. As aulas acontecem presencialmente e tem previsão de início em 13 de fevereiro, na sede da escola, no bairro da Luz, em São Paulo.

Os cursos de formação são divididos em três ciclos, tendo cada um os seguintes limites de idade: até 13 anos para o 1º ciclo; até 16 anos para o 2º ciclo; e até 21 anos para o 3º ciclo. Já os cursos de especialização correspondem ao 4º ciclo. Nessa modalidade são oferecidos cursos de especialização em música instrumental, música antiga, composição e regência coral e não há limite de idade para o ingresso.

Nesse processo seletivo também estão abertas as inscrições para ingresso de bolsistas nos grupos artísticos: Banda Jovem do Estado, Orquestra Jovem do Estado, Orquestra Jovem do Theatro São Pedro e Orquestra Jovem Tom Jobim, com limite de idade até 25 anos, e Academia de Ópera do Theatro São Pedro e Coral Jovem do Estado destinados a jovens com idade até 28 anos.

