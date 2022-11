Homem-Aranha: animador de Carreta da Alegria é morto a tiros em SC

O intérprete do Homem-Aranha de uma empresa de transporte recreativo foi morto a tiros na noite de quinta-feira, 10, em Xaxim, município de Santa Catarina. O homem por dentro da fantasia de super-herói era Bruno Vianna, de 26.

A motivação do crime ainda não foi esclarecido pela Polícia Militar, que atuou na ação. Bruno chegou a ser levado ao Hospital Frei Bruno, na mesma cidade onde o crime ocorreu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Militar catarinense, o autor dos disparos é um jovem de 19 anos, que não teve a identidade divulgada. Ele foi localizado e preso em flagrante. Neste sábado, 12, o delegado Wesley Costa informou que o flagrante foi convertido em prisão preventiva.

"[O autor] ficou em silêncio. Segundo o que foi apurado, o crime se deu por ciúmes de uma ex-namorada que teria se relacionado brevemente com a vítima", disse o investigador.

Homem-Aranha da Carreta da Alegria é morto em Santa Catarina

No perfil oficial, a Carreta da Alegria decretou luto de dois dias e informou que os serviços não serão executados neste sábado. Internautas prestaram homenagem na publicação. Em uma série de mensagens compartilhadas por seguidores, a empresa lamentou a morte de Vianna.

"Hoje todos nós estamos de luto. Vai fazer muita falta. Vá em paz Homem Aranha. Meus sentimentos, a todos da família, e a todos da equipe", comentou uma seguidora.



