Pássaro "rouba" fone de ouvido de repórter durante transmissão ao vivo

O repórter passava informações sobre o assalto de uma casa quando a situação aconteceu. Veja vídeo do momento em que o pássaro rouba o fone de ouvido

Um repórter da emissora de televisão chilena Chilevisión foi surpreendido por um pássaro durante uma entrada ao vivo e teve um dos lados de seu fone de ouvido sem fio "roubado" pela ave.

O caso viralizou nas redes sociais ainda na quinta-feira, 3, no dia do incidente. Em uma ironia do destino, o repórter Nicolás Krumm passava informações sobre o assalto de uma casa quando a situação inusitada aconteceu.

Durante a transmissão um pássaro pousou no ombro do repórter que se surpreendeu com o ocorrido.

“Eu tentei chamar a atenção do cinegrafista mais do que tudo, porque era uma situação pitoresca, que não acontece todo dia”, contou ao Chilevision.

“Tem gente que passa anos treinando para conseguir que um papagaio pouse em seus ombros”. O que o jornalista não esperava era o que viria a seguir.

Segundos depois do pássaro pousar em seu ombro, ele pegou seu fone e voou. O jornalista nem mesmo teve tempo para reagir. “Ele roubou o fone”, exclamou Nicolás.

Veja vídeo do pássaro "roubando" o fone de repórter durante transmissão ao vivo:



O fone "roubado" pelo pássaro foi encontrado, mas o "criminoso" fugiu



Após a repercussão, Nicolás explicou que a transmissão estava com imagens de apoio no momento em que o pássaro apareceu. Ou seja, ele estava apenas narrando a notícia, sua imagem não aparecia para os telespectadores.

Nicolás disse que como estava falando de um assunto “delicado”, um assalto a uma casa, preferiu não reagir ao ocorrido. “Eu considerei que o mais prudente era seguir com o programado”, comentou.

O jornalista também revelou que, depois de terminar a gravação, o cinegrafista conseguiu recuperar seu fone. O aparelho foi encontrado caído na grama. A ave, no entanto, nunca mais foi vista.

“O pássaro ainda está à solta, é isso”, brincou o repórter.

