Fases da lua em novembro de 2022: confira calendário

O mês de novembro reserva cinco transições lunares e o último eclipse lunar do ano. Confira o calendário das fases da lua do penúltimo mês de 2022

O mês de novembro reserva cinco transições lunares. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a primeira ocorre no dia 1º e a última no dia 30.

Além disso, no penúltimo mês de 2022, haverá o último eclipse lunar do ano. Abaixo confira calendário com todas as fases da lua deste mês.

Lua: Calendário das fases lunares de Novembro de 2022

01/11 a 07/11 – Lua crescente

08/11 a 15/11 – Lua Cheia

16/11 a 22/11 – Lua Minguante

23/11 a 29/11 – Lua Nova

29/11 a 07/12 – Lua Crescente

Lua de Sangue: quando ocorre e como ver

O segundo e último eclipse lunar total de 2022 está previsto para ocorrer no dia 8 de novembro (08/11). Intitulada de Lua de Sangue, o evento astronômico é resultado do alinhamento da Terra entre o Sol e Lua.

A Lua entrará totalmente na sombra da Terra, mas o sol ainda conseguirá iluminar o satélite indiretamente. Desta forma, a lua ganha um tom avermelhado.

A melhor visualização da lua de sangue será na América do Norte, leste da Ásia e da Oceania. No Brasil, o evento será mais fraco, chamado de eclipse penumbral, com a lua levemente escurecida. O eclipse está previsto para acontecer cedo pela manhã, entre 5 horas e 5h15min (horário de Brasília).



Para observar o fenômeno, não é necessário nenhum instrumento especial, sendo possível ver a olho nu. O uso de binóculos ou telescópio, contudo, pode melhorar a visão e a tonalidade - vermelha.

