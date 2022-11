Corpo percorre 900 km no banheiro de um trem na Índia sem ser detectado

Suspeita-se que o homem embarcou no trem dias antes de deixar o estado de Bihar e morrer dentro do banheiro depois de trancar a porta.

A polícia indiana informou nesta quinta-feira (3) que encontrou o corpo de um homem em um trem que viajou 900 quilômetros pelo norte do país trancado em um banheiro sem ser detectado.

Ram Sahay, policial ferroviário, disse à AFP que a porta foi arrombada no domingo depois que passageiros reclamaram do cheiro.

O trem viajou quase 24 horas, para uma viagem total de 35 horas, quando foi feita a descoberta.

"Ainda não sabemos nada sobre o homem", disse Sahay, que mora em Shahjahanpur, estado de Uttar Pradesh, onde o corpo foi encontrado.

"Ele possivelmente entrou no trem quando estava parado e morreu dois ou três dias antes de ser encontrado", afirmou.

Sanjay Rai, médico do hospital ferroviário, disse ao jornal The Times of India que o homem "morreu depois de entrar em possível coma".

As autoridades distribuíram cartazes do homem nas proximidades da estação de Bihar.

Dezenas de milhares de corpos não são reivindicados e identificados todos os anos na Índia. Eles geralmente são cremados pela polícia após três dias em que tentam localizar parentes ou amigos do falecido.





