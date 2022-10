RJ: Mulher vai a hospital com dor de gases e descobre estar em trabalho de parto

Uma mulher procurou o hospital alegando estar sofrendo de uma cólica persistente, que não passava com o auxílio de remédios, e acabou dando à luz. O caso foi relatado por meio de uma publicação nas redes sociais, no último dia 13 de outubro. Por ter menstruado nos dias anteriores, Juliana Brasileiro, 25, nem desconfiou da gravidez. A pequena Marina é fruto da segunda gestação da assistente administrativa.

Confira o vídeo postado pela mãe nas redes sociais:

A mulher conta que os primeiros incômodos surgiram no último dia 9, um sábado, após ter saído com o marido e amigos para ir ao cinema. Ela conta que voltou para casa com muito mal-estar. Por ter menstruado nos dias anteriores, ele pensou que as dores fossem cólicas menstruais e apenas tomou um medicamento.

Em entrevista ao Uol, ela conta que, na segunda-feira seguinte, os sintomas se intensificaram. "Começou a piorar de uma forma que eu não conseguia ficar em pé e nem sentada, nada. Eu tinha que ficar deitada, só que eu não conseguia achar uma posição confortável para ficar deitada na cama, nem no sofá. Eu só conseguia ficar deitada no chão", contou Juliana.

A mulher então foi a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, Juliana foi inicialmente medicada para constipação, inclusive com laxativo. Já na terça-feira, 11, ela diz não ter conseguido sair da cama. Por indicação da sogra, ela decidiu se consultar com uma ginecologista.

A mulher deu mais detalhes do ocorrido em outra postagem:

Durante a consulta, a médica alertou a Juliana DE que ela deveria ir às pressas para a maternidade. "Minha médica fez o exame de toque e falou: 'Minha filha, você está grávida, e muito grávida. Você já está até dando à luz. Vai para uma emergência agora'. Ela me deu um encaminhamento, tudo certinho", relata a assistente administrativa.

Ela conta que ficou em choque ao saber da condição. "Comecei a chorar. Ainda bem que meu marido estava comigo. Na hora, a gente não tinha reação. Marina já estava até encaixada para nascer, então eu já estava com a dilatação máxima para poder ter parto normal", explica.

Passado o susto

Os pais até guardam o encaminhamento passado pela médica para comprovar a história. "Eu tenho que comprovar para as pessoas porque ninguém está acreditando."

"E foi assim que Marina veio ao mundo, sem avisar, sem absolutamente nada preparado, mas com o propósito mais lindo. O destino se encarrega de tudo, e Deus sabe o que faz", escreveu Juliana na legenda do vídeo.

A mãe diz que não percebeu os sinais da nova gestação, mesmo após já ter tido um filho, o pequeno Martin, agora com 2 anos. "Tudo que vocês falarem de sintoma: 'Como não sentiu mexer? Como não sentiu não sei o quê lá?'. Não senti. E olha que já tive um filho antes. E o meu filho, meu amor, da hora que acordava até eu dormindo, ele se mexia. Mas, enfim, prova viva que essa menina é preguiçosa, que ela dorme mais do que ela pode", conta Juliana.

