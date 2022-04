Mulher descobre traição após jovem escutar conversa em ônibus e tuitar

Um tuiteiro publicou conversa que escutou em ônibus na rede social e jovem identifica infidelidade do namorado. O caso ocorreu em Vila Velha, no Espírito Santo

Uma mulher descobriu que era traída pelo namorado, agora ex-namorado, após mobilização de internautas no Twitter. O tuiteiro Guilherme Lemos, de 19 anos, iniciou a campanha de alerta à jovem e, com isso, o relacionamento da moça chegou ao fim. O caso ocorreu em Vila Velha, no Espírito Santo e repercutiu nas redes.



Guilherme escutou a conversa do ex-namorado quando estavam no ônibus. O infiel contava vantagem sobre a traição que cometia. Guilherme resolveu, então, publicar tweet e obteve o apoio de outros usuários que, dispostos a encontrar e alertar a pessoa traída, viralizaram a publicação.

O tweet de Guilherme dizia o seguinte: “Alô, Lorrayne que mora em Vila Velha, seu namorado está te traindo com sua irmã. Na sexta-feira, ele disse que ia jogar futebol, mas foi para casa dela transar”.

Ao portal UOL, Guilherme contou o que havia escutado no ônibus. “Ele (o ex-namorado) disse que preferia a Joana* porque a Lorrayne roncava enquanto dormia e não dava atenção pra ele”.

Mulher agradece post de internauta no Twitter

Lorrayne agradeceu Guilherme por meio de tweet e disse em postagens na rede social que Joana* não é sua irmã. “Ele falava que irmã porque andamos juntas desde criança”, elucidou, também em entrevista ao UOL. Segundo a jovem, tanto o ex quanto a amiga a procuraram após o ocorrido. “Só ele falou arrependido. A amiga, não. Ela não se sente errada, diz que foi só um lance errado”, afirmou.

Após descobrir traição pelo Twitter, mulher termina namoro

Por fim, Lorrayne deu fim ao relacionamento. “Ele é um idiota. Eu estava cega”, lamentou. A jovem também disse que seu ex a traiu com outras mulheres além de Joana* e, que pela repercussão do caso na internet, ele precisou mudar de cidade. “O marido de uma delas descobriu, foi até a casa dele e quis bater. Ele fugiu do Espírito Santo por medo”, compartilhou.

*Nome fictício para preservar a identidade

