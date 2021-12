Amigos confundem veneno com bebida alcoólica e morrem após ingerir substância

Por ora, as mortes são consideradas acidentais pois apenas os dois homens estavam bebendo no momento do incidente

Dois homens morreram após consumirem veneno por engano. O caso aconteceu nessa segunda-feira, 20, no município de Piripiri, na região Norte do Piauí. Segundo informações policiais, os dois amigos estavam bebendo há quatro dias e teriam confundido uma garrafa de veneno para insetos com bebida alcoólica.

O incidente aconteceu na residência de uma das vítimas, conforme informações do portal G1. Um dos homens pegou uma garrafa que continha veneno para formigas, achando se tratar de bebida alcoólica e consumiu a substância com o amigo. “Quando os familiares perceberam, um já tinha desfalecido e o outro ainda estava consciente”, afirmou o delegado Jorge Terceiro ao G1.

Os dois foram encaminhados para o Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri, mas não resistiram e vieram a óbito no mesmo dia. Por ora, as mortes são tratadas como acidentais, já que apenas os dois amigos estavam bebendo na ocasião. Conforme o delegado, a família negou quando questionada se havia mais alguém manipulando as bebidas para os homens.

O veneno ingerido pelas vítimas foi apreendido pela polícia e os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Parnaíba. A causa oficial da morte somente será atestada após laudo pericial.

