Chuva de meteoros hoje: saiba qual o melhor horário para assistir

Na noite desta sexta-feira, 22, e madrugada de sábado, 23, será possível observar no céu de todo o país a chuva de meteoros Lírida (ou Lyrids). O melhor horário para visualizar o fenômeno será durante a madrugada de sábado, a partir de 1h (horário de Brasília), segundo o Observatório Nacional (ON).

A mais famosa chuva de meteoros, Lírida, é mais intensa no Hemisfério Norte, onde 20 meteoros por hora. No Brasil, em condições perfeitas de visualização (céu limpo e com pouca luminosidade), podem ser vistos até 18 no mesmo período de tempo. As regiões Norte e Nordeste tendem a ter uma visão do fenômeno.

Melhor condição para ver a chuva de meteoros

O melhor cenário para observar a chuva de meteoros é o céu sem chuva, com baixa poluição e baixa luminosidade. No entanto, de acordo com o astrônomo Marcelo de Cicco, coordenador do EXOSS – projeto brasileiro de pesquisas de meteoros com colaboração do ON, a Lua deve atrapalhar a visualização do fenômeno, pois sua iluminação está em 67%, valor considerado alto.

Chuva de meteoros Lírida

A chuva de meteoros Líridas é causada por fragmentos do cometa Thatcher (C/1861 G1), existente há mais de 415 anos. Ela acontece uma vez por ano, sempre neste mesmo período do ano, quando o planeta Terra cruza a órbita do cometa que flutua uma trilha de destroços e poeira.

Durante algumas semanas, essas partículas atingem a atmosfera em alta velocidade, formando as “estrelas cadentes”. Tanto esses eventuais astros quanto a chuva Lírida são fenômenos são visíveis a olho nu.

Fonte: Observatório Nacional, G1 e Brasil Escola.

