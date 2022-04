'Vó' PM ganha homenagem da filha pelo rádio da polícia dias antes de se aposentar

Marlei Aparecida Decco, de 56 anos, recebeu uma mensagem diferente pelo rádio da polícia em seu último dia de trabalho, antes da aposentadoria. O que achava ser uma ocorrência corriqueira, na verdade era uma homenagem da filha, parabenizando pelos 30 anos de carreira. O caso aconteceu em Jaguariúna, interior de São Paulo.



Ao O POVO, a psicóloga Isabela Pavanell, filha de Marlei, conta que a mãe trabalha há 30 anos como policial militar no batalhão de Jaguariúna, a 465 quilômetros de São Paulo, capital. E no último dia dentro da corporação antes da aposentadoria ela resolveu não deixar essa data importante passar em branco. Na terça-feira da semana passada, 29, Isabela preparou uma surpresa junto com os companheiros de batalhão da mãe.

@isa_pavanello ‘Como é ter uma mãe Policial Militar?’ Essa foi, talvez uma das perguntas que eu mais ouvi durante a minha vida, e em determinado momento pude perceber que na verdade eu não sei como é não ter uma mãe policial, essa sempre foi a minha vida, a nossa vida… e hoje ela muda, bem vinda de volta meu amor, feliz aposentadoria, obrigada por sempre voltar, inteira, pros seus. Combateu o bom combate, te amo, mais que ontem, e menos que amanhã. Cb Pm Marlei ♥️ ♬ som original - Isabela Pavanello

Sem se identificar, Isabela acionou a viatura onde a mãe estava pelo rádio da polícia, após receber autorização do comandante e da Central de Operações da Polícia Militar (Copom).

No vídeo, é possível ver a emoção da policial militar ao receber a homenagem, quando reconhece a voz de Isabela. A filha ressalta a importância do trabalho da mãe e tudo acaba se tornando uma grande declaração de amor.

"'Como é ter uma mãe Policial Militar?' Essa foi uma das perguntas que eu mais ouvi durante a minha vida. E em determinado momento pude perceber que, na verdade, eu não sei como é não ter uma mãe policial", aponta a filha na legenda do vídeo do TikTok.

30 anos de carreira

Marlei é policial militar desde 1992. Nesses 30 anos, trabalhou cinco deles em Campinas, dois em Mogi Guaçu e 23 no pelotão de Jaguariúna, todos no interior de São Paulo. na cidade, é conhecida como "vó", por cuidar dos outros policiais como se fossem da família. A própria policial destaca essa "segunda família" no vídeo.

