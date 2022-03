Blue Origin realiza com êxito seu quarto voo tripulado à última fronteira

A companhia Blue Origin realizou com sucesso, nesta quinta-feira (31), seu quarto voo espacial tripulado, uma viagem de lazer de dez minutos para além da atmosfera do planeta.

O foguete suborbital, New Shepard, decolou da base Launch Site One da companhia no oeste do Texas às 10h58 (horário de Brasília) com seis pessoas a bordo.

A equipe incluía Gary Lai, arquiteto-chefe do programa New Shepard, e cinco clientes que pagaram uma quantia não revelada pela viagem.

"Senti que minha pele se retraía", disse Lai, sobre a viagem no foguete.

A inclusão de Lai aconteceu depois que foi cancelada, sem revelar o motivo, a participação do comediante Pete Davidson, namorado da estrela de reality shows Kim Kardashian.

Depois do lançamento, o foguete reutilizável, de zero emissões de gases de efeito estufa, aterrissou verticalmente em uma plataforma, enquanto que a cápsula continuou voando, cruzando a linha Karman, que marca o começo do espaço, a 100 quilômetros de altura.

Os passageiros soltaram os cintos e desfrutaram de alguns minutos da ausência de gravidade, antes que a cápsula voltasse a entrar na atmosfera, soltasse seu paraquedas e flutuasse até a superfície para uma suave aterrissagem no deserto.

Em voos anteriores da Blue Origin participaram o proprietário da companhia, Jeff Bezos, assim como o ícone de Star Trek, William Shatner.

O setor de turismo espacial está finalmente decolando.

Na próxima semana, a empresa Space X, de Elon Musk, projeta levar três magnatas e um ex-astronauta à Estação Espacial Internacional no âmbito da missão Axiom-1.

