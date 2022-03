Mulher esquece repolho na geladeira por dois meses e legume "vira árvore"

A jovem Bianca Rodrigues, de 19 anos, esqueceu um repolho em sua geladeira por dois meses e foi surpreendida ao ver que o legume “virou uma árvore”. A estudante de Direito mora sozinha em Boa Vista, na capital de Roraima, e conta que se assustou quando encontrou a planta crescendo ao limpar a geladeira.

Apesar da primeira reação, ela brincou com a situação no grupo da família. A correria do dia fez Bianca esquecer o resto de um repolho na gaveta de legumes da geladeira. Após dois meses, o pedaço começou a crescer ali mesmo. “Fiquei admirada com aquilo e muito surpresa que tinha nascido um pé de repolho dentro da minha geladeira, quase uma árvore lá dentro”, disse ao portal G1.

Sobre o assunto O artista brasileiro que cria rostos para figuras históricas e personagens de ficção

Myro: robô pintor de paredes é lançado no Brasil; conheça

Vídeo: cachorro impede criança de se afogar e resgata bola; entenda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A jovem afirma que gosta muito de consumir vegetais e verduras. Por morar sozinha, a estudante confessa que não come salada em casa com frequência, mas ainda assim compra alguns legumes para deixar na geladeira.

Por não ter espaço, Bianca teve que jogar o pé de repolho no lixo. Ela não descarta a opção de ter uma horta, principalmente se crescer outra planta em sua geladeira.

Tags