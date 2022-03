Myro: robô pintor de paredes é lançado no Brasil; conheça

O primeiro robô inteligente de pinturas de paredes, o Myro, promete entregar até dez vezes mais produtividade em comparação aos métodos tradicionais de pintura de parede, reduzindo em até 70% os custos totais com mão de obra de tais empreendimentos. Ferramenta foi apresentada ao público na última terça-feira, 22, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

A empresa responsável pela tecnologia, EternalRobotics, traz o Myro como a principal aposta para "para superar os desafios operacionais da pintura de paredes na indústria da construção com pintura automatizada".

De acordo com a companhia indiana, ele funciona através de um aplicativo que mapeia o local da pintura, que deve ser operada em ambientes internos, sendo feito para operar 24 horas por dia, com cerca de 98% de precisão.

Além dos altos níveis de precisão, o sistema de pulverização garante uma uniformidade em toda a área pintada, de acordo com a empresa. "Nosso profundo conhecimento de robótica e automação orientou o desenvolvimento do produto para obter resultados perfeitos com problemas e erros insignificantes", comentou a Eternal Robotics em comunicado no seu site.

"O produto vem com um software de controle compacto baseado em dispositivos móveis que permite facilidade de uso enquanto maximiza sua eficiência", concluiu a empresa. Os preços do produto no Brasil, entretanto, ainda não foram divulgados.

Clique aqui para ver o vídeo de como o robô inteligente Myro funciona ou veja no player abaixo:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MM2b_dc8qPw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

