Em abrigo, cachorro não contém alegria ao ser adotado

Ao chegar no destino, a mãe temporária de Matilda, Kerrie Rich, se apaixonou à primeira vista pelo doguinho e o amor foi recíproco. A filhote ficará com Kerrie até ser adotada definitivamente

No abrigo onde morava, a pitbull Matilda ficou conhecida como um dos cachorrinhos mais contentes: ela estava sempre balançando o rabo. Ela havia sido abandonada e estava na rua quando foi resgatada e levada para um abrigo de animais. No momento do resgate, a cachorrinha ainda era um filhote, tinha irritações na pele e vermes na barriga.

Santina Sanders, voluntária do abrigo que resgatou Matilda, gravou um vídeo do doguinho e publicou em sua página do Facebook. A postagem viralizou. Ao Portal The Dodo, Sabrina contou que Matilda é “a coisa mais fofa de todos os tempos” e que dá “os beijos mais doces”. “A definição de “alegria” no dicionário é: um sentimento de grande prazer e felicidade. Esta é a imagem ao lado dessa definição no dicionário. Matilda. Ela é pura, pura alegria”, escreveu o abrigo Pibbles & More Animal Rescue no Facebook.

Sobre o assunto Conheça Snoopy, o cachorro com leishmaniose que foi adotado e "virou" CEO de pet shop em Fortaleza

Mulher compra 'mini porca' em SP e animal chega a 250 kg

Meghan Markle ganha batalha judicial contra jornal britânico

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Felizmente, Teresa Bowles-Chiofalo, outra voluntária do abrigo, recolheu Matilda e levou-a para ser cuidada por uma família temporária. No caminho para seu lar adotivo, o animalzinho não conteve sua emoção: ela estava animada e não parava de sorrir, abanando a cauda durante todo o percurso.

Ao chegar no destino, a mãe temporária de Matilda, Kerrie Rich, se apaixonou à primeira vista pelo doguinho e o amor foi recíproco. A pequena Pitbull adora dormir com seus irmãos, se divertir com seus brinquedos e com os vizinhos. Enquanto Matilda não é adotada por uma família definitiva, o que não deve demorar, Kerrie vai curtir cada momento junto da cachorrinha mais feliz do mundo. Até lá, a mamãe temporária já estará pronta para receber e ajudar outro pet do abrigo.

Veja um vídeo do pitbull abaixo ou clique aqui para assistir ao vídeo no Facebook.

Tags