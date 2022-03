Quase lá: capixaba erra dezenas da Mega-Sena por um número de diferença 

O sonho de ganhar na loteria chegou bem perto para Antônio Eduardo, de 30 anos. O capixaba jogou na Mega-Sena no último sábado, 12, e esteve perto de se tornar milionário. Das seis dezenas sorteadas, Antônio acertou duas e errou as outras quatro por um número de diferença. “Eu não sabia reagir, fiquei meio anestesiado um tempo”, disse ao O POVO.

Ele não tinha o costume de apostar, mas acabou tentando a sorte por causa de um amigo. “Nesse dia, eu estava trabalhando e meu colega de trabalho ia fazer uma aposta e perguntou se eu queria”, lembra. Os números sorteados no último concurso da Mega Sena foram 03, 16, 23, 41, 45 e 57. Eduardo apostou nos números 03, 17, 24, 42, 45 e 56.

Antônio Eduardo é do Espírito Santo e, durante a pandemia, trancou a graduação de Comunicação Social. Hoje, ele trabalha em uma distribuidora de bebidas em Vitória. Quando fez a aposta, não tinha pretensão de ganhar, mas não escolheu os números aleatoriamente. “Eu geralmente sigo uma lógica para definir o que eu vou apostar”, conta.

“Eu senti que eu devia colocar um número que me acompanha ou que eu gosto, e que sai com frequência, que foi o 3. O dia que eu nasci foi 17 e coincide com a sequência, daí escolhi esse, depois peguei um mais aleatório só que tinha significado em outros jogos, que foi o 24. O 42 foi simbólico, por causa do 24 e porque tem um significado já referenciado pela cultura pop e astronomia, como algum tipo de resposta para questões do universo”, explica.

Os dois últimos números foram escolhidos de forma aleatória, mas ele acredita que as dezenas entre 30 e 60 têm a tendência de serem sorteadas com mais frequência. “Tudo eu meio que pensei na hora mesmo, porque eu não tenho hábito para aposta”, destaca.

O capixaba conta que só percebeu o que aconteceu no domingo, 13. “Eu comecei a rir quando eu vi aquilo, não sei se foi de nervoso ou se realmente foi engraçado”, brinca. Quando chegou do trabalho, Antônio publicou no Twitter sobre a situação e viralizou.

A aposta na loteria, a partir de agora, será um hábito, de acordo com Antônio. Ele destaca que gosta muito de astrologia e tem acompanhado os trânsitos, pontuando que o “tempo está propício”. “Principalmente, depois de passar tão perto, eu não vou parar agora”, garante.

o crime q eu cometi / a prova do crime pic.twitter.com/EPrT7LxEz7 — produtor indie de catimbó (@antonioecn) March 13, 2022

