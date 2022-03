Trisal: casal assume relacionamento com influencer após 15 anos casados

Na internet, o empresário Diogo Matheus Simon, de 33 anos de idade, a advogada Graziela Veras Parrião Lustosa, de 31, e a influencer Natalia Bezerra da Silva, de 26, mostram a rotina que vivenciam como um trisal e respondem perguntas sobre a vida que levam juntos.

Moradores de Palmas, capital do Tocantins, vivem o relacionamento a três há quase dois anos e decidiram, então, que era hora de criar uma conta nas redes sociais para mostrar o poliamor e expressar a união afetiva que há entre eles. O perfil “Vivendo a três” (@vivendoatres_) surgiu há cinco dias e já contabiliza mais de 13,3 mil seguidores no Instagram.

Sobre o assunto Marido de Jojo Todynho desabafa após ser alvo de ataques nas redes sociais

Ana Maria Braga protesta contra preço do botijão de gás nas redes sociais

Gabi Martins é criticada após apresentação em escola de samba do Rio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Poliamor: uma breve história do trisal



Há mais de 15 anos Graziela e Diogo são um casal. Eles só conheceram Natalia em 2020, depois de mais de uma década juntos, quando acataram o conselho de um amigo e decidiram ter uma experiência fora da curva. O relacionamento entre os três teve início em 5 de outubro daquele ano, em plena pandemia.

Segundo o trisal, tudo aconteceu naturalmente, pois sempre houve química entre os três. No início, tornaram-se amigos que ficavam e, logo, logo, se viram sempre juntos nos rolês, além de se encontrarem todos os dias no restaurante de Diogo e Graziela na hora do almoço.



Em outubro de 2021, após Natalia ter terminado com Grazi e Diogo por causa de uma discussão “boba”, como afirmou Graziela ao G1, os dois, que já não enxergavam a vida sem a nova companheira, compraram um anel para ela e o relacionamento foi reconciliado com um pedido oficial de namoro.



Após o pedido, os três estreitaram ainda mais o laço de afeto e passaram a dividir uma vida íntima. Atualmente, eles vivem sob o mesmo teto, compartilhando a rotina, os boletos e, claro, o amor. Como disseram em publicação no Instagram: “Cada um tem sua maneira de existir e aqui está a nossa um triângulo cheio de amor”.



Antes disso, em junho do ano passado, o trisal era alvo de interpretações equivocadas sobre o relacionamento que vinham levando. As pessoas achavam que Graziela estava sendo traída por Diogo e que ele estaria se relacionando com Natalia às escondidas. Assim, Natalia decidiu que era hora de tornar público o compromisso dos três.



Ela alegou ainda ter sofrido preconceito, mas o trisal conta que nunca sentiu medo do julgamento das pessoas. Na realidade, o único empecilho à liberdade de expressão do amor vivido entre os três eram os familiares. Estes não sabiam da existência do relacionamento poliamoroso e, por isso, Grazi, Diogo e Natalia tardaram a tornar pública a vida que já levavam.

Trisal: sexo, ciúmes e filhos

No Instagram, onde respondem diversas perguntas sobre o poliamor, o trisal diz receber muitos questionamentos sobre sexo.



Conforme explicou Gaziela ao G1, os três costumam estar juntos e, logo, todos participam do ato. No entanto, não há regras que impeçam o sexo acontecer somente entre duas pessoas e eles garantem que isso não é motivo para desencadear ciúmes, já que o relacionamento deles é fechado.



E já que o amor é tão grande, o trisal espera ter vida longa e constituir família no futuro. As mulheres, inclusive, dizem que terão juntas os filhos de Diogo e têm planos de engravidar e dar à luz ao mesmo tempo.



A experiência que levam a cabo é tão intensa que para os três, apesar de linda, é surpreendente, pois nunca imaginaram que amariam duas pessoas ao mesmo tempo de forma tão natural e verdadeira.



“No relacionamento normal monogâmico, como eu e Graziela tínhamos antes, sempre fomos um do outro, o amigo, o companheiro para tudo, um cúmplice, como tem que ser. E a melhor parte do trisal é que agora, cada um de nós, tem isso dobrado”, afirma Diogo.

Tags