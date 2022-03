Peixe "chifrudo e dentuço" é encontrado em praia de SP; conheça a espécie

O peixe foi encontrado na praia do Boqueirão, em Santos, litoral de São Paulo, no último final de semana

Um peixe de aparência curiosa chamou a atenção de banhistas que passavam pela faixa de areia da Praia do Boqueirão, em Santos, litoral de São Paulo, no último final de semana. A professora Hyasmin Pareja Rodrigues, de 34 anos, que caminhava no local, avistou o animal e notou que ele parecei ser "dentuço" e "chifrudo" e registrou o peixe.

A professora contou em entrevista ao portal G1 que estava passeando com a filha quando encontrou apenas a cabeça do animal, que já estava em estado de decomposição.

"Ele já estava entrando em decomposição, com bastante mosca, mas não fiquei com medo, não. Fiquei curiosa para saber o que era aquele peixe, mas minha filha, que tem sete anos, ficou morrendo de medo, e não queria nem passar por perto", disse.

Ao portal UOL, o biólogo marinho Marcio Hidekazu Ohkawara disse se tratar de um peixe-porco, espécie bastante comum no Brasil. O peixe pode chegar até 2kg e tem em média 40 cm.

Seus dentes são bem fortes e o corpo é comprido na lateral, possuindo nadadeiras dorsal e anal grandes, sendo as primeiras aquilo que a professora chamou de "chifres".

"Provavelmente essa cabeça de peixe encontrada pela professora em Santos é resultante de ação de pesca. Dá para notar que o corte é reto, feito por faca. Com certeza, ele foi pescado, cortado para aproveitamento do filé, e a cabeça foi descartada na sequência no mar", explicou o biólogo.

