Tiktoker percebe "pênis" em tatuagem de Rocket Raccoon, da Marvel; entenda

Fã do personagem Rocket Raccoon, da Marvel Comics, a tiktoker Courtney Lyn fez uma tatuagem em homenagem ao guaxinim super-herói, mas se deparou com um problema após chegar em casa: um dos joelhos parece, de determinado ângulo, um pênis. A tatuagem foi feita no braço da criadora de conteúdo. Clique aqui para ver como ficou o resultado ou reproduza o player abaixo:

Em entrevista ao portal estadunidense The Sun, ela comentou que a rótula, osso frontal do joelho, ficou similar à glande de um pênis. “Olhe para esta rótula em questão, há uma linha lá. Ele [o tatuador] seguiu direitinho, infelizmente. Não sei se é uma dobra na roupa, uma rachadura na joelheira ou o que for, mas ele seguiu”, explicou ela.

Courtney já havia sido tatuada pelo profissional anteriormente, segundo contou, e acompanhou o processo de feitura da tatuagem de Rocket Raccoon. Porém, ela só percebeu o “erro” quando chegou em casa.

Quem é Rocket Raccoon, personagem da Marvel?

A primeira aparição de Rocket Raccoon nos quadrinhos da Marvel foi em 1976. Ele é um guaxinim antropomórfico especialista em negócios e armas. Seu nome e alguns aspectos são uma homenagem à canção “Rocky Raccoon”, da banda The Beatles. No relançamento de 2008 do grupo Guardiões da Galáxia, Rocket se tornou um dos membros.

O personagem foi adaptado para outras mídias, como séries de televisão, videogames e filmes. No cinema, faz parte do Universo Cinematográfico da Marvel, estrelando os filmes Guardiões da Galáxia (2014), Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019). Bradley Cooper dá voz ao personagem, enquanto seus movimentos são fornecidos por Sean Gunn.



