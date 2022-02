Hoje, 22/02/2022, é o último palíndromo da década: entenda o que isso significa

Hoje é 22 de fevereiro de 2022. No formato de dia, mês e ano, a data de hoje é um palíndromo: 22/02/2022. Com apenas os números 0 e 2, a data pode ser lida da mesma forma de trás para frente. Também chamada de data capicua, o palíndromo de hoje é o último desta década.

A última data capicua aconteceu em fevereiro do ano passado, no dia 02/02/2020. O próximo palíndromo do nosso calendário está marcado para a próxima década, em 03/02/2030. Todos os palíndromos do nosso calendários nos anos 2000 são datados no mês de fevereiro.

A última data capicua do nosso século acontecerá em ano bissexto, no dia 29/02/2092.

A palavra palíndromo vem do grego. Ela é formada a partir da junção de “palin” (novamente, de novo, em sentido inverso) e "dromo" (caminho, percurso, curso, pista).

Além de números, algumas palavras podem ser classificadas como palíndromos, que podem ser lidas da mesma maneira da esquerda para a direita, ou vice-versa. Alguns dos palíndromos no nosso vocabulário são: ovo, Ana, Natan, osso, radar, entre outros.

22/02/2022 na astrologia

Astrologicamente, este fenômeno é considerado um portal energético, sendo um momento de transformação. “Os portais energéticos trazem a oportunidade de nos conectarmos com a nossa essência e com aquilo que desejamos materializar e expandir”, explica a astróloga Aline Maia em entrevista ao O POVO.

A astróloga destaca que o portal aberto na data de hoje representa um “chamado para a nossa missão de alma”. Para celebrar o evento astrológico, Aline conta que as pessoas realizam rituais, celebrações e ativações energéticas.

"Temos um céu bem místico, com as energias do Sol em Peixes e da Lua em Escorpião, que trazem energias de transformação, sensibilidade e intuição”, pontua.

